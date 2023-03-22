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  • Опубликована сегодня в 8:43

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству результативных сезонов

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за команду "Вашингтон Кэпиталз" побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству сезонов, в которых он забил 40 и более шайб.

По словам Овечкина, неважно какой именно рекорд он установил, важно то, что это рекорд. Хоккеист наслаждается своим временем и старается делать все, что от него зависит.

Напомним, рекорд Гретцки — это 12 сезонов с 40 и более забитыми шайбами. В активе Овечкина уже 13 таких сезонов.

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