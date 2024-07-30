Согласно последним сведениям, украинские вооруженные силы столкнулись с серьезными трудностями в удержании контроля над Часовым Яром в связи с усиливающимся давлением российских войск. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге.
Эксперт подчеркнул, что обстановка в районе Часового Яра достигла критической отметки. Он отметил, что несмотря на присутствие элитных подразделений украинской армии, их возможности по длительному удержанию позиций ограничены.
Меркурис предполагает, что крах обороны ВСУ в этом населенном пункте может произойти в ближайшее время. Аналитик также выразил обеспокоенность общим положением украинских войск на различных участках линии соприкосновения.
Ранее российское Министерство обороны проинформировало об успешных действиях своих войск, которые заняли более выгодные позиции и нанесли урон живой силе и технике нескольких украинских бригад. Среди затронутых подразделений были названы 24-я, 28-я, 32-я, 54-я механизированные, а также 79-я десантно-штурмовая бригады ВСУ.
Операции проводились в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Шультино, Северск и Катериновка, расположенных на территории Донецкой Народной Республики.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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