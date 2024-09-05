Президент России Владимир Путин заявил, что Украина ведет войну до последнего украинца, следуя указаниям бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, глава государства отметил, что Джонсон призвал украинское руководство продолжать боевые действия, невзирая на потери среди населения.

По мнению Путина, власти Киева не заботятся о благополучии своего народа и готовы идти на крайние меры для продолжения конфликта. Президент РФ предположил, что Украина и дальше будет снижать призывной возраст, привлекая к участию в боевых действиях все более молодое поколение.

Восточный экономический форум, ставший площадкой для обсуждения актуальных вопросов международного сотрудничества, проводится с 3 по 6 сентября 2024 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), расположенного во Владивостоке.

Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)