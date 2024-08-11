Растения-двойники борщевика: "клоны", которые нужно уметь отличать от оригинала

Борщевик Сосновского - это ядовитое растение, которое может представлять опасность для человека. К сожалению, многие другие дикорастущие растения очень похожи на него внешне, из-за чего их легко можно спутать. Такая ошибка может привести к серьёзным последствиям, поэтому очень важно научиться отличать борщевик от других похожих растений.

Чем опасен борщевик?

Борщевик Сосновского содержит в своем соке фурокумарины - вещества, которые при попадании на кожу под воздействием ультрафиолетового света вызывают сильные ожоги. Контакт с растением может вызвать ожоги 1-2 степени, волдыри, пигментацию кожи, аллергические реакции. Особенно опасен борщевик для детей, так как они любознательны и могут случайно прикоснуться к нему.

Растения, похожие на борщевик

Самые распространенные "двойники" борщевика - это дудник лекарственный, борщевик обыкновенный, бальзамин Нолле. Все эти растения принадлежат к семейству Зонтичные и внешне очень похожи на борщевик.

Как отличить борщевик от других растений

Размер растения. Борщевик достигает 2-3 метров в высоту, а большинство похожих растений намного меньше.

Форма листьев. У борщевика листья очень крупные, перистые, с глубокими надрезами. У других растений листья менее расчленены

Цветки. Цветки борщевика собраны в плоские, зонтичные соцветия до 50 см в диаметре. У других растений соцветия меньше.

Окраска стебля. Стебель борщевика обычно красноватый, а у других растений он зелёный.

Если вы не уверены в определении растения, лучше воздержаться от контакта с ним. Помните, что борщевик очень опасен, а ошибка может дорого стоить. Будьте внимательны и берегите себя!

Фото: Liné1.