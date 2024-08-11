Растения-двойники борщевика: "клоны", которые нужно уметь отличать от оригинала

Борщевик Сосновского - это ядовитое растение, которое может представлять опасность для человека. К сожалению, многие другие дикорастущие растения очень похожи на него внешне, из-за чего их легко можно спутать. Такая ошибка может привести к серьёзным последствиям, поэтому очень важно научиться отличать борщевик от других похожих растений.
Чем опасен борщевик?
Борщевик Сосновского содержит в своем соке фурокумарины - вещества, которые при попадании на кожу под воздействием ультрафиолетового света вызывают сильные ожоги. Контакт с растением может вызвать ожоги 1-2 степени, волдыри, пигментацию кожи, аллергические реакции. Особенно опасен борщевик для детей, так как они любознательны и могут случайно прикоснуться к нему.
Растения, похожие на борщевик
Самые распространенные "двойники" борщевика - это дудник лекарственный, борщевик обыкновенный, бальзамин Нолле. Все эти растения принадлежат к семейству Зонтичные и внешне очень похожи на борщевик.
Как отличить борщевик от других растений
- Размер растения. Борщевик достигает 2-3 метров в высоту, а большинство похожих растений намного меньше.
- Форма листьев. У борщевика листья очень крупные, перистые, с глубокими надрезами. У других растений листья менее расчленены
- Цветки. Цветки борщевика собраны в плоские, зонтичные соцветия до 50 см в диаметре. У других растений соцветия меньше.
- Окраска стебля. Стебель борщевика обычно красноватый, а у других растений он зелёный.
Если вы не уверены в определении растения, лучше воздержаться от контакта с ним. Помните, что борщевик очень опасен, а ошибка может дорого стоить. Будьте внимательны и берегите себя!
Фото: Liné1.
В Белграде началось шествие в знак протеста против добычи минерала ядарит
В Белграде состоялось массовое шествие против планов возобновления добычи лития из минерала ядарит. Протестующие, выступая против проекта совместно с концерном Rio Tinto, который ранее был отменен, но восстановлен по решению Конституционного суда Сербии, перекрыли центральные улицы и мост Газела.
Экоактивисты из Letzte Generation устроили акцию в аэропорту Дортмунда
Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation провели акцию в аэропорту Дортмунда, разлив черный клейстер, символизирующий нефть, и устроив сидячий протест с плакатами "Нефть убивает".
Экс-супруга Николая Сердюкова высказалась о его романе с Бородиной
Экс-супруга Николая Сердюкова Алина Акилова ответила на вопрос о дружбе с Ксенией Бородиной.
Ксения Бородина публично упрекнула бывшего мужа Курбана Омарова
Звезда "Дома-2" Ксения Бородина напомнила Курбану Омарову о том, что у него есть дочка.