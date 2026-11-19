Очистка воды от радиоактивных элементов обычно напоминает дорогостоящую инженерную операцию: нужны сложные мембранные фильтры и оборудование, которое стоит огромных денег. Однако исследователи из Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра УрО РАН нашли способ заменить высокотехнологичные системы простым растительным полимером — целлюлозой. Самым неожиданным и перспективным материалом в этой цепочке оказался борщевик Сосновского, агрессивный сорняк, с которым годами борется вся страна.

От лаборатории до утилизации: как работает сорбент

Проблема загрязнения почвы и водоемов ураном-238 особенно актуальна в районах добычи руд. Попадая в организм, этот радионуклид поражает почки, печень и кости, провоцируя онкологические заболевания. Чтобы перехватить уран до того, как он окажется в пищевой цепочке, ученые создали биосорбенты — материалы, способные «притягивать» и удерживать опасные частицы.

Процесс получения такого сорбента лишен химической сложности: растения (в эксперименте использовали пшеницу, рожь, овес, борщевик и бурые водоросли) три часа нагревали в спиртовом растворе под высоким давлением. Этот метод позволил выделить чистую целлюлозу, не используя токсичных реагентов, которые сами по себе могли бы загрязнить среду.

В ходе тестов выяснилось, что в вопросе «кто больше захватит» победил овес — его целлюлоза связала 99,9% урана. Борщевик показал более скромный результат в 68%. Однако в инженерии важен не только захват, но и удержание. Когда образцы подвергли воздействию агрессивной среды в виде соляной кислоты, овес «отдал» почти половину накопленного урана (47%), в то время как борщевик удерживал загрязнитель намертво, высвободив всего 3,3%.

Геометрия пористости

Секрет такой целлюлозной выносливости кроется в микроструктуре. Исследования показали, что полимер из борщевика обладает высокой пористостью и наибольшей площадью поверхности. По сути, материал работает как сложный лабиринт с огромным количеством «ловушек», где частицы урана фиксируются настолько плотно, что даже сильные химические агенты не могут их вымыть.

Эта технологическая особенность превращает борьбу с борщевиком из бесконечного цикла скашивания и сжигания в осмысленную переработку. Вместо того чтобы просто уничтожать сорняк, его можно использовать как дешевое и эффективное сырье для создания экологических барьеров в зонах промышленного загрязнения.

Интерес представляет тот факт, что природная архитектура самого «вредного» растения оказалась оптимальной для решения одной из самых сложных задач экологической безопасности. Получается, что агрессивность борщевика в природе компенсируется его полезностью в качестве химического фильтра, превращая биологическую угрозу в инструмент очистки воды.