Хогвартс ожил в виртуальной реальности: теперь магию можно "надеть на голову"

Кажется, магия снова оживает — но на этот раз в формате виртуальной реальности. HBO представил VR-версию легендарного Большого зала Хогвартса, и теперь поклонники могут не просто увидеть знакомые стены, а буквально оказаться внутри них с помощью гарнитуры Apple Vision Pro.

Иммерсивный опыт для зрителей

Пользователи HBO Max получили уникальную возможность погрузиться в атмосферу школы чародейства. Виртуальный Большой зал можно рассматривать в двух вариантах: при ярком дневном свете и в мягкой ночной подсветке. Переключение происходит автоматически: дневная версия включается при запуске приложения, а ночная — при просмотре фильмов.

Интересно, что география этого проекта не ограничена — "окунуться" в Хогвартс могут пользователи HBO Max во всех странах, где работает сервис. Ранее стриминговая платформа уже экспериментировала с подобным форматом: в приложении предлагалась виртуальная прогулка по залу с Железным троном из культового сериала "Игра престолов".

Подготовка к новому сериалу

Новость о VR-зале Хогвартса появилась на фоне работы HBO над новым проектом по вселенной Гарри Поттера. Первый сезон сериала уже в производстве: съёмки стартовали в июле на студии Warner Bros. Studios Leavesden. Запланированная дата выхода — 2027 год.