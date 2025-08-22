Две опухоли размером с грейпфрут и теннисный мяч: история американца с лимфомой
Обычный кашель, усталость и выбитый из сна "хруст" в груди — американец Юделл почти четыре месяца списывал эти симптомы на простуду и стресс. Но когда к ним добавились ночная потливость, одышка, зуд кожи и резкая потеря веса, стало ясно: дело гораздо серьёзнее.
Не простуда, а рак
После обследования врачи обнаружили жидкость в лёгких и несколько опухолей — две из них достигали размеров грейпфрута и теннисного мяча.
Поставленный диагноз — лимфома Ходжкина II стадии. Это злокачественное заболевание, при котором клетки иммунной системы (лимфоциты) начинают бесконтрольно делиться и образовывать опухоли в лимфоузлах.
Как прошло лечение
Юделл прошёл:
- курс химиотерапии,
- лучевую терапию,
- трансплантацию стволовых клеток.
После этого он принял участие в клинических испытаниях по иммунотерапии. Спустя два года врачи заявили: болезнь отступила полностью.
Почему важно реагировать вовремя
Медики напоминают: ранняя диагностика — ключевой фактор успеха.
При своевременном лечении лимфома Ходжкина излечима в 80% случаев.
Ежегодно в США диагноз получают около 9 тыс. человек; к сожалению, 13,3% спасти не удаётся.
Если кашель, слабость или любые другие симптомы не проходят в течение нескольких недель — не стоит списывать всё на стресс. Важно своевременно обратиться к врачу.
