Две опухоли размером с грейпфрут и теннисный мяч: история американца с лимфомой

Обычный кашель, усталость и выбитый из сна "хруст" в груди — американец Юделл почти четыре месяца списывал эти симптомы на простуду и стресс. Но когда к ним добавились ночная потливость, одышка, зуд кожи и резкая потеря веса, стало ясно: дело гораздо серьёзнее.

Не простуда, а рак

После обследования врачи обнаружили жидкость в лёгких и несколько опухолей — две из них достигали размеров грейпфрута и теннисного мяча.

Поставленный диагноз — лимфома Ходжкина II стадии. Это злокачественное заболевание, при котором клетки иммунной системы (лимфоциты) начинают бесконтрольно делиться и образовывать опухоли в лимфоузлах.

Как прошло лечение

Юделл прошёл:

курс химиотерапии,

лучевую терапию,

трансплантацию стволовых клеток.

После этого он принял участие в клинических испытаниях по иммунотерапии. Спустя два года врачи заявили: болезнь отступила полностью.

Почему важно реагировать вовремя

Медики напоминают: ранняя диагностика — ключевой фактор успеха.

При своевременном лечении лимфома Ходжкина излечима в 80% случаев.

Ежегодно в США диагноз получают около 9 тыс. человек; к сожалению, 13,3% спасти не удаётся.

Если кашель, слабость или любые другие симптомы не проходят в течение нескольких недель — не стоит списывать всё на стресс. Важно своевременно обратиться к врачу.