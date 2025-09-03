Футбол или хоккей? Легенда российского спорта ставит точку в споре

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в беседе со Sport24 высказал мнение о том, какой спорт можно считать главным в России.

По словам легендарного спортсмена, безусловным лидером является хоккей.

"Например, в субботу мы играли в Екатеринбурге, на трибуны пришли 12 тысяч человек. Был большой праздник, Паша Дацюк сделал фантастический спектакль", — заявил Фетисов.

Фетисов подчеркнул, что хоккей в России имеет особое значение и продолжает собирать полные трибуны, превращаясь не только в спортивное состязание, но и в праздник для болельщиков.