Американский наставник ЦСКА рассказал, почему скучает по России

Американский хоккейный тренер Джон Торчетти с теплом вспомнил время, проведенное в московском ЦСКА. В интервью "Матч ТВ" он признался, что до сих пор испытывает особое отношение к России.

"Я очень люблю Россию и хочу сюда вернуться", — сказал специалист, добавив, что болельщикам армейцев нравилась игра команды в тот период, когда он стоял у руля клуба.

Торчетти возглавлял ЦСКА в сезоне 2013/2014. Тогда под его руководством москвичи сумели выйти в плей-офф КХЛ, но уже в первом раунде уступили петербургскому СКА, проиграв серию со счетом 0:4. Несмотря на это, тренер уверен, что тот сезон оставил яркий след и у команды, и у ее поклонников.