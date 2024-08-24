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Юные донецкие хоккеисты прибыли в Мелитополь на сборы
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Юные спортсмены Донецка готовятся к новому сезону

Юные донецкие хоккеисты прибыли в Мелитополь на сборы

Общие тренировочные сборы юных хоккеистов из Донецка и хоккейного клуба "Авангард" проходят в Мелитополе из-за того, что ледовая арена в Донецкой Народной Республике находится на ремонте. Эту информацию подтвердили представители Министерства спорта Запорожской области, передает ТАСС.

В Мелитополь прибыли молодые хоккеисты двух возрастных групп - мальчики в возрасте 10-11 лет и 13-15 лет. Спортсмены трудятся над подготовкой к предстоящему сезону, который начнется в октябре следующего года.

"По приглашению Министерства спорта и туризма Запорожской области в Мелитополь на учебно-тренировочные сборы прибыли юные хоккеисты из Донецка. Сборы проходят совместно с Мелитопольским хоккейным клубом "Авангард". Тренировки юных хоккеистов проходят на ледовой арене Мелитополя до 25 августа", - сообщили в ведомстве.

Фото: Freepik/master1305

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