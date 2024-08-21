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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский получил награду
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По итогам премии "Лучший хоккеист России" определён победитель

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский получил награду "Лучший хоккеист России"

Сергей Бобровский стал главным героем сезона 2023-2024, сообщает "Спорт-Экспресс".

Он проявил себя как в регулярном чемпионате, войдя в тройку претендентов на «Везина Трофи» - приз лучшему вратарю гладкого чемпионата, так и в плей-офф, где завоевал Кубок Стэнли в качестве главной звезды «Пантерз». Особо стоит отметить несколько выдающихся матчей, включая финальную серию с «Эдмонтоном».

Во вторник в Санкт-Петербурге Бобровский получил заслуженную награду от «Спорт-Экспресса». Награду из стекла вручил руководитель отдела хоккея Марат Сафин в жилом комплексе, где Сергей живёт со своей семьёй в межсезонье.

Фото: Freepik/viarprodesign

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