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В Ижевске состоится Кубок чемпионов по следж-хоккею
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Встреча команд по следж-хоккею пройдёт в Ижевске

В Ижевске состоится Кубок чемпионов по следж-хоккею

Кубок чемпионов по следж-хоккею пройдет с 17 по 24 августа в Ижевске в ледовом дворце «Олимпиец». Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

5 команд из субъектов РФ будут бороться за медали:

  • «АКМ-следж» (Тульская область),
  • «Югра» (ХМАО-Югра),
  • «Ястребы» (Оренбургская область),
  • «Удмуртия им. В.Н. Кузнецова» (Удмуртская Республика),
  • «Феникс» (Московская область).

Победителям и призерам выдаются денежные призы. За первое место спортсмены получат 100 тысяч рублей, за второе - 80 тысяч рублей и за третье - 60 тысяч рублей.

Среди участников серебряные призеры Паралимпийских игр Иван Кузнецов, Евгений Петров, Николай Терентьев, Илья Волков и Дмитрий Лисов.

Фото: Группа во ВК/Паралимпийский комитет России

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