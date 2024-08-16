Кубок чемпионов по следж-хоккею пройдет с 17 по 24 августа в Ижевске в ледовом дворце «Олимпиец». Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.
5 команд из субъектов РФ будут бороться за медали:
- «АКМ-следж» (Тульская область),
- «Югра» (ХМАО-Югра),
- «Ястребы» (Оренбургская область),
- «Удмуртия им. В.Н. Кузнецова» (Удмуртская Республика),
- «Феникс» (Московская область).
Победителям и призерам выдаются денежные призы. За первое место спортсмены получат 100 тысяч рублей, за второе - 80 тысяч рублей и за третье - 60 тысяч рублей.
Среди участников серебряные призеры Паралимпийских игр Иван Кузнецов, Евгений Петров, Николай Терентьев, Илья Волков и Дмитрий Лисов.
МВФ предлагает налог на майнинг криптовалют для сокращения загрязнения воздуха
Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул инициативу о введении налога на майнинг криптовалют, обремененного последствиями загрязнения воздуха. Согласно их расчетам, это может увеличить стоимость электроэнергии для майнеров на целых 85%.
Зеленский ставит интересы Америки выше украинских
Канадский журналист Аарон Мате заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов жертвовать жизнями украинцев ради интересов США.
Певица Полина Гагарина показала нового члена своей семьи
Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.
Певица Жасмин поздравила старшего сына с днём рождения
Певица Жасмин трогательно обратилась к старшему сыну Михаилу в день рождения наследника.