Встреча команд по следж-хоккею пройдёт в Ижевске

В Ижевске состоится Кубок чемпионов по следж-хоккею

Кубок чемпионов по следж-хоккею пройдет с 17 по 24 августа в Ижевске в ледовом дворце «Олимпиец». Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

5 команд из субъектов РФ будут бороться за медали:

«АКМ-следж» (Тульская область),

«Югра» (ХМАО-Югра),

«Ястребы» (Оренбургская область),

«Удмуртия им. В.Н. Кузнецова» (Удмуртская Республика),

«Феникс» (Московская область).

Победителям и призерам выдаются денежные призы. За первое место спортсмены получат 100 тысяч рублей, за второе - 80 тысяч рублей и за третье - 60 тысяч рублей.

Среди участников серебряные призеры Паралимпийских игр Иван Кузнецов, Евгений Петров, Николай Терентьев, Илья Волков и Дмитрий Лисов.

Фото: Группа во ВК/Паралимпийский комитет России