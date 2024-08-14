Александр Овечкин поделился планами на будущее по поводу детского турнира Ovi Cup

Хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон», поделился планами относительно детского турнира Ovi Cup c allhockey.
В этом году он проводился уже в шестой раз. Матчи прошли в Красногорске и Мытищах. Победу одержали юные хоккеисты из команды «Спартак» 2012 года рождения.
Турнир продолжает развиваться. Овечкин выразил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за разрешение провести соревнования. Он также отметил высокий уровень организации мероприятия и большое количество болельщиков, посетивших гала-матч и оставшихся на детский турнир. По его словам, это событие останется в памяти участников надолго.
Что касается проведения турнира на «ВТБ-Арене», то это планируется сделать в следующем году.
Фото: Freepik/master1305
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