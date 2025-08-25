"Трактор" только завёл мотор — и тут же заглох: старт сезона пошёл под откос

Хоккейный клуб "Трактор" начал турнир в Челябинске с поражения. Встреча против хабаровского "Амура" завершилась со счетом 0:3, и главный тренер команды Бенуа Гру объяснил причины неудачи.

"Это был наш первый матч"

Тренер подчеркнул, что результат закономерен для команды, только что вышедшей из летнего отпуска:

"Это был наш первый матч. Мы становились лучше по ходу игры. Было заметно, что физически уступаем сопернику — ведь начали подготовку к сезону только 11 августа. Это отражалось и в катании. Мы не выглядели достаточно мощно. Наша работа еще продолжается".

Эксперименты в составе

Гру отметил, что игра с "Амуром" стала площадкой для проб новых сочетаний хоккеистов. На лед впервые вместе вышли:

Ливо, Кадейкин и Дер-Аргучинцев,

Григоренко, Коршков и Дюбе,

а также обновленное четвертое звено.

По словам тренера, коллективу еще предстоит много работы, чтобы найти оптимальный баланс.

Турнир продолжается

В 11-м Кубке губернатора Челябинской области участвуют четыре клуба КХЛ: "Трактор", "Амур", тольяттинская "Лада" и ХК "Сочи". Следующая игра челябинцев — 26 августа против сочинской команды.