Хоккей без права на ошибку: Динамо дожало Спартак одной точной шайбой

Московское "Динамо" продолжает впечатляющую серию побед, укрепляя позиции в верхней части турнирной таблицы КХЛ. В домашнем матче против "Спартака" бело-голубые вновь показали уверенную игру и добились минимального, но принципиально важного результата. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Победный минимум и ключевые моменты встречи

Единственная шайба в дерби была заброшена на 44-й минуте — отличился нападающий Джордан Уил, воспользовавшись моментом у ворот соперника. Точная реализация эпизода стала решающей: встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу "Динамо". На трибунах "ВТБ-Арены" собрались 9 326 зрителей — немало для будничного вечера, особенно если учесть, что обе команды находились под давлением последних результатов.

Для нападающего Никиты Гусева этот матч стал юбилейным — 750-м в Континентальной хоккейной лиге. Факт, достойный уважения, особенно на фоне того, что спортсмен остаётся одним из ключевых лидеров "Динамо" и продолжает демонстрировать высокий уровень игры.

Серия без поражений и тренерские перемены

Победа над "Спартаком" стала для динамовцев седьмой подряд. Последний раз команда уступала 20 ноября — тогда поражение от "Сибири" (3:4 по буллитам) прервало предыдущую серию успехов. С тех пор коллектив набрал впечатляющий ход, что особенно примечательно после недавней смены тренерского штаба.

17 ноября Алексей Кудашов покинул пост главного тренера. Его обязанности временно исполняет Вячеслав Козлов. Под его руководством бело-голубые провели девять матчей, одержав семь побед и потерпев лишь два поражения. "Команда обрела уверенность и игру в движении", — отмечается в сообщении ТАСС. Эти слова точно отражают атмосферу, сложившуюся вокруг коллектива.

Турнирное положение и ближайшие матчи

После последнего тура "Динамо" занимает четвёртое место на Западе, имея в активе 48 очков после 35 матчей. "Спартак" с 40 очками и на одну игру больше располагается шестым. Таким образом, отрыв между клубами остаётся минимальным, что придаёт дополнительную интригу их будущим встречам.

Впереди у динамовцев матч с астанинским "Барысом", который состоится 18 декабря на домашней площадке. Для красно-белых следующая игра запланирована на 20 декабря — выезд к петербургскому СКА. В обоих случаях команды столкнутся с серьёзным испытанием: борьба за очки в западной конференции набирает обороты, и каждый результат теперь способен изменить баланс сил.