150 грамм шайбы против вашего тела: что реально выдерживает удар
Зима уже на пороге, и многие задумываются о выходе на лёд. Хоккей — игра зрелищная и азартная, но также одна из самых травмоопасных. Чтобы получать удовольствие и не рисковать здоровьем, важно правильно подобрать экипировку. Разберём 12 ключевых элементов, которые нужны каждому, даже новичку.
Базовый слой
1. Термобельё
Это первый и самый важный уровень защиты от холода. Плотное, эластичное, оно сохраняет тепло и отводит влагу, позволяя чувствовать себя комфортно даже в мороз.
Защита ног
2. Щитки
Они спасают голень от клюшек, шайбы и случайных ударов. Даже в любительских матчах риск травмы высок, поэтому без них на лёд лучше не выходить.
3. Ракушка
Деталь, которую никогда нельзя игнорировать. Её функция очевидна и незаменима.
4. Гамаши
Натягиваются поверх щитков и фиксируются к поясу. Служат не только элементом формы, но и дополнительной защитой от порезов и холода.
5. Хоккейные трусы
Прочные, с жёсткими вставками для защиты копчика, поясницы и бёдер. Благодаря им падения становятся гораздо безопаснее.
Основа игры
6. Коньки
Отличаются от прогулочных жёстким носком и усиленной защитой. Хорошие коньки обеспечат устойчивость и снизят риск повреждений.
7. Клюшка
Лучше взять с запасом по длине и при необходимости укоротить. Классика — деревянные, но они тяжёлые. Современные композитные — легче, но и дороже. Крюк обязательно обматывается лентой.
Защита корпуса
8. Наплечник (нагрудник, "плечи")
Защищает грудную клетку, позвоночник и плечи. Сначала может мешать движениям, но без него играть опасно.
9. Налокотники
Падать на лёд — привычное дело, и чаще всего страдают именно локти. Эта защита минимизирует риск синяков и переломов.
10. Шлем
С визором для тех, кто ценит стиль, или с сеткой для максимальной безопасности. В любом случае, голова — самая уязвимая зона.
Завершающие штрихи
11. Хоккейный свитер
Прикрывает экипировку и делает образ завершённым. Можно выбрать с фамилией, номером или в цветах любимой команды.
12. Краги
Перчатки, которые защищают кисти и пальцы. Надевать их лучше в самом конце — тогда вы полностью экипированы и готовы к игре.
Итог
Хоккей — это не только азарт и драйв, но и высокий риск. Соблюдая правила безопасности и имея полный набор экипировки, вы сможете играть с удовольствием и без лишних травм.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru