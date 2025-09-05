Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Остон Мэттьюс
Остон Мэттьюс
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:02

150 грамм шайбы против вашего тела: что реально выдерживает удар

Эксперты назвали 12 обязательных элементов экипировки для безопасной игры в хоккей

Зима уже на пороге, и многие задумываются о выходе на лёд. Хоккей — игра зрелищная и азартная, но также одна из самых травмоопасных. Чтобы получать удовольствие и не рисковать здоровьем, важно правильно подобрать экипировку. Разберём 12 ключевых элементов, которые нужны каждому, даже новичку.

Базовый слой

1. Термобельё

Это первый и самый важный уровень защиты от холода. Плотное, эластичное, оно сохраняет тепло и отводит влагу, позволяя чувствовать себя комфортно даже в мороз.

Защита ног

2. Щитки

Они спасают голень от клюшек, шайбы и случайных ударов. Даже в любительских матчах риск травмы высок, поэтому без них на лёд лучше не выходить.

3. Ракушка

Деталь, которую никогда нельзя игнорировать. Её функция очевидна и незаменима.

4. Гамаши

Натягиваются поверх щитков и фиксируются к поясу. Служат не только элементом формы, но и дополнительной защитой от порезов и холода.

5. Хоккейные трусы

Прочные, с жёсткими вставками для защиты копчика, поясницы и бёдер. Благодаря им падения становятся гораздо безопаснее.

Основа игры

6. Коньки

Отличаются от прогулочных жёстким носком и усиленной защитой. Хорошие коньки обеспечат устойчивость и снизят риск повреждений.

7. Клюшка

Лучше взять с запасом по длине и при необходимости укоротить. Классика — деревянные, но они тяжёлые. Современные композитные — легче, но и дороже. Крюк обязательно обматывается лентой.

Защита корпуса

8. Наплечник (нагрудник, "плечи")

Защищает грудную клетку, позвоночник и плечи. Сначала может мешать движениям, но без него играть опасно.

9. Налокотники

Падать на лёд — привычное дело, и чаще всего страдают именно локти. Эта защита минимизирует риск синяков и переломов.

10. Шлем

С визором для тех, кто ценит стиль, или с сеткой для максимальной безопасности. В любом случае, голова — самая уязвимая зона.

Завершающие штрихи

11. Хоккейный свитер

Прикрывает экипировку и делает образ завершённым. Можно выбрать с фамилией, номером или в цветах любимой команды.

12. Краги

Перчатки, которые защищают кисти и пальцы. Надевать их лучше в самом конце — тогда вы полностью экипированы и готовы к игре.

Итог

Хоккей — это не только азарт и драйв, но и высокий риск. Соблюдая правила безопасности и имея полный набор экипировки, вы сможете играть с удовольствием и без лишних травм.

