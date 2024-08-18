Маленький и еще меньше: ученые заявили о происхождении хоббитов-флоресцев от еще меньших предков

Ученые заявили что предки хоббитов с острова Флорес были еще меньше

Исследователи обнаружили в одном из слоев отложений на острове Флорес окаменелости, которые при ближайшем рассмотрении оказались костями еще неизученного человекоподобного вида.

Предположительно, они попали в место под названием Мата Менге во время одного из наводнений. Ученые считают, что их возраст составляет от 650 000 до 775 000 лет. Эти останки принадлежат миниатюрному гоминину, населявшему остров задолго до появления на нем знаменитых хоббитов Флореса.

В останках прослеживается странное сочетание черт, указывающих на родство с человеком прямоходящим.

В распоряжении ученых оказались зубы и фрагменты челюстных костей. По ним можно приблизительно установить размеры тела. Более точное представление о росте дал обнаруженный обломок плечевой кости.

Рост ее обладателя лишь немногим превышал отметку в 100 сантиметров. Исследование клеток из среза кости позволило установить, что она принадлежала полностью взрослому человеку. Из всего этого можно заключить, что найденные окаменелости принадлежат чрезвычайно мелким представителям вида людей.

Открытие вызвало немало споров у палеонтологов. Одни ученые считают, что кости принадлежат предкам хоббитов, жившим на Флоресе около 500 000 лет назад. Другие уверены, что найдены костные останки вида H. Erectus, имевшим антропометрические параметры, близкие современным людям, а уменьшение их роста связано с многовековой изоляцией на острове. Находка заставляет искать ответы на новые вопросы, связанные с тем, как эти люди попали на Флорес.

Фото: www. flickr.com/Pablo A. Gimenez (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)