Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность авиабазы Хмеймим и других объектов российской группировки. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике", — сказали в ведомстве.
Одновременно с этим командование добавило, что дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет.
Под Херсоном уничтожили гаубицу, наносившую удары по городу Голая Пристань
Потери ВСУ составили четыре человека погибшими, еще трое получили ранения.
Сергей Рябков: Между Россией и США нет диалога по Украине
При этом дипломат добавил, что ему ничего неизвестно о якобы имевших место контактах главы ЦРУ Уильяма Бернса с российской стороной.
"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО
Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.