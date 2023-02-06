Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность авиабазы Хмеймим и других объектов российской группировки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике", — сказали в ведомстве.

Одновременно с этим командование добавило, что дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет.