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  • Опубликована сегодня в 10:37

Минобороны России: Авиабаза Хмеймим не пострадала в результате землетрясения в Сирии

Землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность авиабазы Хмеймим и других объектов российской группировки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Землетрясение, произошедшее 6 февраля в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике", — сказали в ведомстве.

Одновременно с этим командование добавило, что дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет.

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