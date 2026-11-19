У берегов северной части Квинсленда обнаружены останки HMCS Spitfire — первого военного корабля, построенного на территории Австралии. Спустя 128 лет после кораблекрушения объект был локализован группой морских археологов.

Парусный канонерский корабль водоизмещением 65 тонн и длиной 16 метров стал отправной точкой в развитии национального судостроения и военно-морских традиций страны. Судно было спущено на воду в апреле 1855 года на верфи Джона Катберта в Сиднее (порт Дарлинг-Харбор) для нужд колонии Новый Южный Уэльс. Одной из технических особенностей конструкции была обшивка корпуса медными листами толщиной 22 унции.

За время службы на государственные ведомства Spitfire участвовал в экспедиции по поиску устья реки Бердекин, а позже использовался в Квинсленде в качестве лоцманского судна и судна по обслуживанию буев. В 1885 году корабль перешел в частную собственность и эксплуатировался как рыболовецкое судно. Его карьера продлилась более сорока лет, что считается показателем высокого качества проектирования и строительства для парусного флота XIX века.

Кораблекрушение произошло в 1898 году во время перехода в северной части Квинсленда; судно затонуло, однако человеческих жертв зафиксировано не было. Местоположение обломков оставалось неизвестным более столетия.

Поисковая операция, завершившаяся обнаружением в августе текущего года, проводилась совместными усилиями Национального морского музея Австралии и Департамента окружающей среды Квинсленда. Техническую поддержку оказал корабль Королевского австралийского флота HMAS Diamantina (тральщик класса Huon). С помощью гидролокатора команда обнаружила акустическую аномалию на дне, после чего водолазы-специалисты смогли задокументировать сохранившиеся части корпуса.

Глава военно-морских сил Австралии вице-адмирал Мэттью Бакли отметил, что Spitfire занимает уникальное место в истории флота, являясь связующим звеном между первыми шагами отечественного судостроения и современным Королевским австралийским флотом. В настоящее время место кораблекрушения находится под защитой австралийского законодательства.