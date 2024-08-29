Авария с вахтовым автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе: шестеро пострадавших

Алексей Добровольский, руководитель департамента здравоохранения Югры, сообщил о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на трассе Когалым-Ноябрьск.
Инцидент с вахтовым автобусом случился на 26-м километре этой дороги утром, в результате которого шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
На момент аварии в транспортном средстве находились 11 человек, включая водителя. Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия были направлены две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма. Все шесть пострадавших были доставлены в Когалымскую городскую больницу для получения необходимой медицинской помощи.
Фото: commons. wikimedia.org/Pulux11 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Боуз: Варшава заявила о снижении военной помощи Украине
Ирландский журналист Чей Боуз выразил озабоченность в соцсети по поводу последних новостей о военной помощи Украине.
Telegram проигнорировал французские запросы из-за "спящего" почтового ящика
По информации The Wall Street Journal, мессенджер Telegram систематически игнорировал официальные запросы и документы, отправленные французскими властями.
В Госдуме заявили о сентябрьских изменениях в законах
Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, поделился информацией о новых законах, которые начнут действовать с сентября.
Адвокат Добровинский: развод для бизнесмена Абрамова и певицы Алсу является большой трагедией
Адвокат Александр Добровинский заявил, что для бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу развод является большой трагедией.