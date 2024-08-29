Авария с вахтовым автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе: шестеро пострадавших

Алексей Добровольский, руководитель департамента здравоохранения Югры, сообщил о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на трассе Когалым-Ноябрьск.

Инцидент с вахтовым автобусом случился на 26-м километре этой дороги утром, в результате которого шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

На момент аварии в транспортном средстве находились 11 человек, включая водителя. Для оказания помощи пострадавшим на место происшествия были направлены две бригады скорой медицинской помощи из Когалыма. Все шесть пострадавших были доставлены в Когалымскую городскую больницу для получения необходимой медицинской помощи.

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