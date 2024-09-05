Ущерб атмосфере: В Тульской области произошел масштабный пожар на заводе пластика

В городе Узловая Тульской области на заводе "Пластик" произошёл масштабный пожар. Это стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале регионального управления МЧС России в четверг, 5 сентября.

Согласно сообщению, в 18:29 поступило сообщение о возгорании в здании на улице Тульской в городе Узловая. К месту происшествия были немедленно направлены восемь пожарных расчётов и автолестница.

На данный момент нет информации о пострадавших или размере ущерба.

Ранее в центре Москвы произошёл сильный пожар, который охватил площадь в 1000 квадратных метров. Огонь распространился на второй этаж трёхэтажного административного здания. Восемь пожарных расчётов занимаются ликвидацией возгорания, а также подготовили автолестницу для работы на верхних этажах здания.

В настоящее время горит строящийся производственный корпус завода. По предварительным данным, площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. О пострадавших и причинах пожара пока не сообщается.

Фото: From Wikimedia Commons/ State Emergency Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)