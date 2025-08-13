Детские останки в каменном кольце: что скрывает загадочный хеттский ритуал

Недавние раскопки на кургане Ушаклы-Хююк в центральной Анатолии открыли удивительные факты о хеттском обществе, которые могут перевернуть наши представления о прошлом. Исследователи обнаружили останки как минимум семи детей, похороненных в ритуальном пространстве, связанном с загадочной круглой структурой.

Необычные захоронения

Находка, осуществленная Итальянской археологической миссией под руководством Пизанского университета в сотрудничестве с турецкими и британскими институтами, отличается от традиционных погребений. Скелеты, один из которых практически целый, были найдены рядом с пеплом, костями животных и керамическими фрагментами. Это не просто могильные ямы, а целенаправленные захоронения, что подчеркивает соруководитель проекта Анаклето Д'Агостино.

"Контекст находки указывает на дифференцированное отношение к детям в хеттском мире, о чём не упоминается в письменных источниках", — отмечает он.

Древние практики и ритуалы

На этом месте, обитаемом с III тысячелетия до н. э., в 2021 году была обнаружена так называемая Круглая структура — каменное кольцо, чье предназначение остается загадкой. Последние раскопки подтвердили, что хетты и их последователи уважали это место на протяжении веков, даже несмотря на изменения в окружающем пространстве в позднюю бронзу.

"Останки детей были найдены рядом с внешним полом сооружения", — рассказывает археолог Валентина Орси.

Среди находок выделяется удивительно хорошо сохранившийся зуб, генетический анализ которого может раскрыть ранее неизвестные аспекты местного населения.

Сравнение с финикийскими ритуалами

Расположение захоронений напоминает финикийские тофеты — места, где помещали младенцев, хотя здесь нет урн. Орси предполагает, что это место могло быть связано с практиками, посвященными ранней смерти.

Несмотря на то, что хетты оставили обширные клинописные архивы, в них мало упоминаний о погребальных обрядах для детей.

"На древнем Ближнем Востоке детей часто хоронили под домами или в кувшинах, но это не так", — подчеркивает Ягмур Хеффрон из Университетского колледжа Лондона.

Помимо детских останков, в близлежащих ямах были обнаружены кости лошадей, ослов и оленей, что может указывать на ритуальные жертвоприношения.

"На более высоком уровне мы обнаружили целую лошадь, остатки пиров или жертвоприношений", — добавляет зооархеолог Клаудия Миннити.

Раскопки в верхней цитадели выявили последовательность событий от железного века до эллинистического периода, без признаков средневекового пребывания.

"Круглое сооружение относится к более раннему периоду, что подтверждает его монументальное значение", — говорит Д'Агостино.

Продолжение исследований

Проект, финансируемый Италией и Турцией, продолжится в 2026 году с акцентом на палеоботанические и ДНК-исследования.

"Каждая косточка, каждое семя приближает нас к повседневной жизни тех, кто населял это место", — заключает Д'Агостино.

Останки детей, погребенные среди тысячелетнего пепла, ждут своего часа, когда наука сможет расшифровать их молчание.