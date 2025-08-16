Невероятная находка: глиняная табличка, открывающая двери в древний мир
Во время раскопок в деревне Каялыпынар (провинция Сивас) археологи обнаружили целую хеттскую глиняную табличку с клинописным текстом. Уникальный артефакт сохранился в отличном состоянии и даже имеет небольшое отверстие — вероятно, его носили как амулет.
Что написано на табличке?
Текст посвящён древним ритуалам гадания по птицам. Для хеттов полёт или крик пернатых был не просто природным явлением — это были послания богов. Такие предсказания помогали принимать важные решения и проводить религиозные обряды.
"Птицы считались посредниками между людьми и божествами, их поведение тщательно анализировалось", — объясняют исследователи.
Самуха — древний духовный центр
Каялыпынар — не просто случайное место находки. Здесь когда-то стоял хеттский город Самуха, игравший ключевую роль в религиозной и политической жизни государства. Ранее археологи уже находили здесь:
- руины хеттских построек,
- десятки глиняных табличек с религиозными текстами,
- коллекцию печатей царя Хаттусили III и его семьи.
Новая табличка — ещё один шаг к пониманию верований и традиций древней цивилизации.
