От мышек до любимцев: удивительная эволюция статуса кошек в России
Кажется, кошки были рядом с человеком всегда. Но путь этих загадочных созданий в Россию оказался долгим и непростым. Сегодня усатые-полосатые — полноправные члены семьи, герои мемов и пушистые антистресс-компаньоны. Однако когда-то кот на Руси был настоящей роскошью, а владеть им могли лишь избранные.
Первые мурлыки на Руси
По археологическим данным, первые кошки появились на территории Руси примерно в III-V веках, а по другим источникам — в VII-VIII веках. Их завезли из восточных стран мореплаватели и купцы, торгующие пряностями и тканями.
На тот момент коты были редкостью и стоили дорого — порой их цена сопоставлялась с ценой коровы. Причина проста: кошки умели охранять запасы зерна от грызунов, и их ловкость была на вес золота.
"Даже в монастырях котов держали не ради ласки, а ради спасения припасов", — отмечает историк-анималист Алексей Смирнов.
Кошки быстро завоевали симпатию как у простого люда, так и у духовенства. В старинных церквях Владимира и Суздаля до сих пор можно увидеть небольшие круглые отверстия в дверях - специально для кошек, чтобы они могли беспрепятственно проходить и ловить мышей.
Восточные корни
Первые мурлыки прибыли в Россию, скорее всего, из Персии и Египта, где их уже почитали как хранителей домашнего уюта и символы благополучия. На кораблях торговцев кошки выполняли двойную функцию: и оберегали груз от крыс, и приносили удачу в плавании.
Считается, что именно с восточными купцами на территорию Руси попали первобытные прародители современных русских пород.
Церковные и царские любимцы
Интересно, что кошек уважали даже священнослужители, несмотря на древние поверья, связывавшие их с мистикой. В храмах котам разрешалось свободно разгуливать, ведь они защищали зерно и иконы от грызунов.
Со временем коты перекочевали и во дворцы. В XVII-XVIII веках, когда их популяция заметно увеличилась, Пётр I издал распоряжение:
"Иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей и крыс устрашения".
Этим указом кошки получили официальный "статус" защитников запасов.
А уже при Елизавете Петровне котов завезли в Петербургский Эрмитаж — специально для борьбы с мышами. Так началась история эрмитажных котов, живущих там и сегодня.
Кот как символ достатка
В старину кот в доме считался знаком благополучия. Его присутствие связывали с домашним уютом и защитой от злых духов. Когда люди переезжали в новый дом, именно кота первым впускали внутрь — чтобы "проверил" энергетику.
Белые кошки символизировали мир и чистоту, чёрные — защиту, а полосатые считались хранителями семейного очага.
Неудивительно, что кошек воспевали в песнях, включали в народные сказки ("Кот Баюн", "Кот в сапогах"), а позже — в литературные произведения и картины.
Кошка в современном мире
Сегодня кошка — не мышелов, а компаньон и друг человека. Мы заводим их ради общения, тепла и уюта. В городских квартирах Барсики и Мурки давно не охотятся на грызунов, зато продолжают делать то, что умеют лучше всего — снимать стресс, лечить одиночество и дарить любовь.
Март в России по праву считается "кошачьим месяцем", ведь именно сейчас отмечается День кошек. В этот период стоит особенно побаловать своего питомца лакомством или визитом в груминг-салон. А если у вас пока нет собственного мурлыки, загляните в приют — там вас обязательно ждёт пушистое счастье.
Таблица "Сравнение": кошки в старину и сегодня
|Эпоха
|Роль кошки
|Особенности содержания
|Древняя Русь
|Защитница амбаров и церквей
|Ценилась как охотница, стоила дорого
|XVII-XVIII века
|Дворцовый любимец
|Указ Петра I, кошки при амбарах и в Эрмитаже
|XIX век
|Домашний компаньон
|Появление породных кошек
|XXI век
|Член семьи
|Комфорт, уход, любовь, приюты и котокафе
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать кошку символом мистики и несчастья.
Последствие: страх и суеверия, из-за которых страдали животные.
Альтернатива: видеть в кошке хранительницу уюта и равновесия.
-
Ошибка: воспринимать кошек только как средство от мышей.
Последствие: пренебрежение уходом.
Альтернатива: понимать, что кошка — эмоциональный партнёр человека.
-
Ошибка: игнорировать бездомных животных.
Последствие: рост числа беспризорных котов.
Альтернатива: помощь приютам и участие в волонтёрских акциях.
Мифы и правда
-
Миф: кошек на Руси держали из-за магии.
Правда: их ценили за умение ловить мышей и охранять зерно.
-
Миф: в древности кошки жили только у знати.
Правда: позже они появились и в крестьянских домах, хотя стоили дорого.
-
Миф: раньше кошек не любили.
Правда: напротив, на Руси к ним относились с уважением и даже строили "кошачьи двери" в церквях.
3 интересных факта
-
На Руси кота впускали первым в новый дом, чтобы принёс удачу.
-
В Эрмитаже до сих пор живут потомки первых императорских котов — их даже кормят по расписанию.
-
Первые изображения кошек в русских летописях относятся к IX веку.
FAQ
Когда кошки появились на Руси?
По археологическим находкам — в III-V веках, завезены из восточных стран.
Почему котов держали в церквях?
Они защищали запасы зерна и иконы от грызунов.
Правда ли, что кот стоил как корова?
Да, в древности хорошая охотница действительно была редкостью и ценилась очень высоко.
Кто первым завёл кошек при дворе?
Королева Виктория в Европе и Пётр I в России.
Как сегодня отмечают День кошек в России?
В начале марта проводят благотворительные акции, выставки и фестивали усатых питомцев.
