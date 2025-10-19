Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:38

От мышек до любимцев: удивительная эволюция статуса кошек в России

На Руси кота впускали первым в новый дом, чтобы принёс удачу

Кажется, кошки были рядом с человеком всегда. Но путь этих загадочных созданий в Россию оказался долгим и непростым. Сегодня усатые-полосатые — полноправные члены семьи, герои мемов и пушистые антистресс-компаньоны. Однако когда-то кот на Руси был настоящей роскошью, а владеть им могли лишь избранные.

Первые мурлыки на Руси

По археологическим данным, первые кошки появились на территории Руси примерно в III-V веках, а по другим источникам — в VII-VIII веках. Их завезли из восточных стран мореплаватели и купцы, торгующие пряностями и тканями.

На тот момент коты были редкостью и стоили дорого — порой их цена сопоставлялась с ценой коровы. Причина проста: кошки умели охранять запасы зерна от грызунов, и их ловкость была на вес золота.

"Даже в монастырях котов держали не ради ласки, а ради спасения припасов", — отмечает историк-анималист Алексей Смирнов.

Кошки быстро завоевали симпатию как у простого люда, так и у духовенства. В старинных церквях Владимира и Суздаля до сих пор можно увидеть небольшие круглые отверстия в дверях - специально для кошек, чтобы они могли беспрепятственно проходить и ловить мышей.

Восточные корни

Первые мурлыки прибыли в Россию, скорее всего, из Персии и Египта, где их уже почитали как хранителей домашнего уюта и символы благополучия. На кораблях торговцев кошки выполняли двойную функцию: и оберегали груз от крыс, и приносили удачу в плавании.

Считается, что именно с восточными купцами на территорию Руси попали первобытные прародители современных русских пород.

Церковные и царские любимцы

Интересно, что кошек уважали даже священнослужители, несмотря на древние поверья, связывавшие их с мистикой. В храмах котам разрешалось свободно разгуливать, ведь они защищали зерно и иконы от грызунов.

Со временем коты перекочевали и во дворцы. В XVII-XVIII веках, когда их популяция заметно увеличилась, Пётр I издал распоряжение:

"Иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей и крыс устрашения".

Этим указом кошки получили официальный "статус" защитников запасов.

А уже при Елизавете Петровне котов завезли в Петербургский Эрмитаж — специально для борьбы с мышами. Так началась история эрмитажных котов, живущих там и сегодня.

Кот как символ достатка

В старину кот в доме считался знаком благополучия. Его присутствие связывали с домашним уютом и защитой от злых духов. Когда люди переезжали в новый дом, именно кота первым впускали внутрь — чтобы "проверил" энергетику.

Белые кошки символизировали мир и чистоту, чёрные — защиту, а полосатые считались хранителями семейного очага.

Неудивительно, что кошек воспевали в песнях, включали в народные сказки ("Кот Баюн", "Кот в сапогах"), а позже — в литературные произведения и картины.

Кошка в современном мире

Сегодня кошка — не мышелов, а компаньон и друг человека. Мы заводим их ради общения, тепла и уюта. В городских квартирах Барсики и Мурки давно не охотятся на грызунов, зато продолжают делать то, что умеют лучше всего — снимать стресс, лечить одиночество и дарить любовь.

Март в России по праву считается "кошачьим месяцем", ведь именно сейчас отмечается День кошек. В этот период стоит особенно побаловать своего питомца лакомством или визитом в груминг-салон. А если у вас пока нет собственного мурлыки, загляните в приют — там вас обязательно ждёт пушистое счастье.

Таблица "Сравнение": кошки в старину и сегодня

Эпоха Роль кошки Особенности содержания
Древняя Русь Защитница амбаров и церквей Ценилась как охотница, стоила дорого
XVII-XVIII века Дворцовый любимец Указ Петра I, кошки при амбарах и в Эрмитаже
XIX век Домашний компаньон Появление породных кошек
XXI век Член семьи Комфорт, уход, любовь, приюты и котокафе

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать кошку символом мистики и несчастья.
    Последствие: страх и суеверия, из-за которых страдали животные.
    Альтернатива: видеть в кошке хранительницу уюта и равновесия.

  • Ошибка: воспринимать кошек только как средство от мышей.
    Последствие: пренебрежение уходом.
    Альтернатива: понимать, что кошка — эмоциональный партнёр человека.

  • Ошибка: игнорировать бездомных животных.
    Последствие: рост числа беспризорных котов.
    Альтернатива: помощь приютам и участие в волонтёрских акциях.

Мифы и правда

  • Миф: кошек на Руси держали из-за магии.
    Правда: их ценили за умение ловить мышей и охранять зерно.

  • Миф: в древности кошки жили только у знати.
    Правда: позже они появились и в крестьянских домах, хотя стоили дорого.

  • Миф: раньше кошек не любили.
    Правда: напротив, на Руси к ним относились с уважением и даже строили "кошачьи двери" в церквях.

3 интересных факта

  1. На Руси кота впускали первым в новый дом, чтобы принёс удачу.

  2. В Эрмитаже до сих пор живут потомки первых императорских котов — их даже кормят по расписанию.

  3. Первые изображения кошек в русских летописях относятся к IX веку.

FAQ

Когда кошки появились на Руси?
По археологическим находкам — в III-V веках, завезены из восточных стран.

Почему котов держали в церквях?
Они защищали запасы зерна и иконы от грызунов.

Правда ли, что кот стоил как корова?
Да, в древности хорошая охотница действительно была редкостью и ценилась очень высоко.

Кто первым завёл кошек при дворе?
Королева Виктория в Европе и Пётр I в России.

Как сегодня отмечают День кошек в России?
В начале марта проводят благотворительные акции, выставки и фестивали усатых питомцев.

