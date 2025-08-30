Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Елена1998 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:09

40 способов боли, 9 из которых шокируют: как историки расшифровали забытые методы наказания

Ученые расшифровали лингвистические следы древних пыток в азиатских диалектах

Недавнее лингвистическое исследование, проведенное специалистами Института лингвистических исследований РАН, позволило пролить свет на исторические практики пыток, использовавшиеся в регионах Тувы и Монголии в XVIII — начале XX века.

Анализ названий этих жестоких методов показал, что их описание и терминология сохранились в народных диалектах и документах того времени. В рамках исследования было выявлено около 40 видов пыток, из которых в Туве и Монголии применялись лишь девять, что получило отражение в специальном историческом понятии "Тос эрии" — "девять пыток".

Анализ названий и описаний методов пыток

В ходе исследования ученые сосредоточились на семи из девяти известных видов пыток. Среди них выделяются такие методы, как битье по лицу с использованием плотной сыромятной кожи с песком внутри — так называемая "шаагаем", а также удары по бедрам деревянной доской с четырьмя гранью. Эти виды пыток имели одинаковые названия у монголов и тувинцев, что свидетельствует о их универсальности и распространенности среди народов региона.

Особое место занимает описание пытки, связанной с нанесением боли при помощи тонкой острой щепки, вставляемой под ногти. Этот метод был широко известен и использовался для получения нужных признаний или информации. Анализ показывает, что такие практики были частью системы следственных методов, закрепленных в документах китайской администрации.

Различия в терминологии и вариации методов

Помимо трех наиболее распространенных методов, исследование выявило еще четыре вида пыток, которые характеризуются семантическими различиями. Например, одна из них предполагала подпаливание спины или зажигание трута на ней. Другие методы включали использование веточек ивы или другого дерева для нанесения боли, а также подвешивание за большие пальцы рук. Также отмечается применение тисков для сжатия голеней мужчин или рук женщин.

Эти различия в лексике у монголов и тувинцев свидетельствуют о вариативности исполнения одних и тех же методов. Вероятно, эти виды пыток осуществлялись с некоторыми отличиями в зависимости от региона или конкретных обстоятельств.

Малораспространенные виды пыток

Оставшиеся две из девяти известных пыток предположительно были менее распространенными. Среди возможных вариантов — всыпание измельченных конских волос с гривы прямо в глаза жертвы или сжатие пальцев при помощи предмета из палочек и кожаных шнурков. Также упоминались методы сажания связанного человека на острые камни или просовывание шнура через ноздри и рот с последующим движением его туда-сюда.

Точные описания этих методов требуют дальнейшего предметного анализа источников. Возможно, они были менее популярными или использовались только в определенных случаях.

Работа опубликована в "Томском журнале лингвистических и антропологических исследований" и представляет собой важный вклад в изучение истории жестоких практик региона. Анализ названий помогает понять не только технические особенности методов пыток, но и культурные особенности восприятия боли у народов Тувы и Монголии того времени.

Интересные факты по теме

1. В исторических источниках отмечается использование подобных методов для получения признаний у преступников или врагов во время китайского правления.
2. Некоторые виды пыток имели свои уникальные названия у разных народов региона, что свидетельствует о богатстве диалектных различий.
3. В археологических находках Восточной Азии обнаружены следы травм, которые могут быть связаны с применением подобных методов насилия.

Перспективы дальнейших исследований

Ученые планируют продолжить изучение сохранившихся документов и устных преданий для более точного восстановления описаний остальных видов пыток. Это поможет лучше понять социальную структуру того времени и роль таких практик в системе правосудия или репрессий.

Исследование названий методов пыток показывает важность лингвистического анализа для исторического познания жестоких практик прошлого региона Тувы и Монголии. Полученные данные расширяют знания о культурных особенностях народов этого региона во времена китайского господства.

