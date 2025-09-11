Стены XVIII века, техника XXI-го: как изменился театр Табакова

На Чистых прудах после масштабной реставрации вновь распахнёт двери историческое здание театра Олега Табакова. Работы здесь длились несколько лет, и теперь публика сможет оценить не только обновлённые интерьеры, но и технические возможности, которых раньше у сцены не было.

"В ходе реставрации в театре укрепили конструкции, заменили все инженерные системы, установили современное сценическое оборудование, создали максимально комфортные условия для зрителей и работников театра", — написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая жизнь старой сцены

Историческая сцена театра, расположенная на Чистых прудах, долгие годы была символом театральной школы Олега Табакова. Именно здесь начинали свой путь многие актёры, которые позже стали звёздами российского кино и сцены. Теперь здание приобрело второе дыхание: стены сохранили дух старой Москвы, а начинка соответствует требованиям XXI века.

Особое внимание при реставрации уделили безопасности и комфорту. Современные инженерные системы обеспечивают вентиляцию и отопление, а новые кресла и акустика делают пребывание зрителей приятнее.

Первый спектакль и планы театра

Уже 1 октября состоится первый показ после долгого перерыва. Руководство театра решило, что в исторических стенах будут в первую очередь представлять работы молодых режиссёров и артистов. Это позволит открыть для зрителей новые имена и продолжить традицию, заложенную самим Олегом Табаковым, который всегда поддерживал начинающих актёров.

Театр как комплекс

Московский театр Олега Табакова был основан в 1987 году и сегодня представляет собой целый театральный комплекс. Он включает несколько сцен — на Малой Сухаревской площади и улице Чаплыгина, художественно-производственный комбинат и театральную школу.