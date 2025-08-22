Президент США, которого почти никто не помнит: Netflix откроет самую трагичную историю XIX века
Как вы думаете, какой президент США оказался в центре одной из самых трагичных и драматичных историй XIX века? Netflix готовит мини-сериал, который даст новый взгляд на судьбу Джеймса Гарфилда — человека, ставшего двадцатым президентом США и погибшего всего через несколько месяцев после вступления в должность.
История, основанная на реальных событиях
6 ноября на Netflix выйдет исторический мини-сериал "Смерть от молнии". Проект состоит из четырёх эпизодов и рассказывает о президенте Джеймсе Гарфилде, которого смертельно ранил религиозный фанатик и проповедник Шарль Гито.
Майкл Шеннон ("Достать ножи") перевоплотился в Гарфилда, а его убийцу-сталкера сыграл Мэттью МакФэдьен, известный по "Гордости и предубеждению" и сериалу "Наследники". Их дуэт обещает стать главной драматической осью всей истории.
Сильный актёрский ансамбль
Помимо ведущих исполнителей, зрителей ждёт впечатляющий актёрский состав. В сериале сыграли:
Ник Офферман ("Парки и зоны отдыха"),
Бетти Гилпин ("Сестра Джеки"),
Брэдли Уитфорд ("Зов предков"),
Шей Уигхэм ("F1").
В проекте также задействованы Барри Шабака Хенли, Пола Малкомсон, Таппенс Миддлтон, Лора Маркус, Желько Иванек и многие другие.
Кто стоит за проектом
Шоураннером стал Майк Маковски, известный по сценариям к фильмам "Кажется, мы остались одни" и "Безупречный". Все серии поставил режиссёр Мэтт Росс, ранее работавший над картиной "Капитан Фантастик".
Любопытно, что съёмки проходили не в США, а в Венгрии — с июля по октябрь 2024 года.
Почему стоит обратить внимание
История президента Гарфилда малоизвестна широкой аудитории, хотя его смерть в своё время потрясла страну. Его правление обещало серьёзные реформы, но покушение резко изменило ход истории. Врачи того времени не имели современных инструментов для извлечения пули, и именно осложнения после лечения, а не само ранение, стали причиной смерти.
