Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кит Харингтон
Кит Харингтон
© commons.wikimedia.org by Sachyn is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:45

Судьба с французским акцентом: Кит Харингтон примерил мантию адвоката и сердце романтика

Кит Харингтон сыграет главную роль в экранизации "Повести о двух городах"

Звезда "Игры престолов" вновь возвращается к масштабным историческим сюжетам. Кит Харингтон сыграет главную мужскую роль в экранизации романа Чарльза Диккенса "Повесть о двух городах", которую создают BBC и MGM+. Проект обещает стать одной из самых заметных премьер 2026 года: сюжет соединит в себе острую драму, политику и историю, а в центре окажется любовный треугольник на фоне Великой французской революции.

Кто снимется в мини-сериале

В четырехсерийном проекте зрители увидят несколько ярких актеров. Помимо Харингтона, ключевые роли достались Франсуа Сивилю, знакомому по фильму "Три мушкетера", и Миррен Мак, сыгравшей в "Мисс Остин".

Миррен воплотит Люси Манетт — девушку, жизнь которой рушится после неожиданного известия из Парижа. Оказывается, её отец, которого считали погибшим почти два десятилетия, может быть жив. Харингтон появится в образе адвоката Сиднея Картона — блестящего, но противоречивого героя, который помогает Люси спасти эмигранта Шарля Дарнея, обвиненного в государственной измене.

Франсуа Сивиль предстанет в роли Шарля, а вместе с Люси и Сиднеем окажется в запутанном любовном треугольнике.

Кто стоит за съемками

Режиссером картины назначен Хонг Хао, известный по работе "Мистер Лаврман". Сценарий адаптации пишет Дэниел Уэст, работавший над проектами "Порох" и "Топ Бой".

Исполнительными продюсерами стали Полли Уильямс и Сара Бест (Federation Stories), Лео Беккер (Federation Studio France), а также сам Кит Харингтон и Дэниел Уэст (Thriker Films). Продюсерскую часть курирует Саймон Мейерс.

"Повесть о двух городах — это оригинальный исторический блокбастер, сочетающий душераздирающую романтику и жестокую историю мести на фоне Французской революции", — сказали продюсеры Кит Харингтон и Дэниел Уэст.

Авторы уверяют, что зрителей ждет не просто классическая драма, а напряженный исторический триллер с сильным эмоциональным зарядом.

Сравнение: роман vs. сериал

Элемент Роман Диккенса Экранизация BBC/MGM+
Время действия 1775-1793 годы 1782 год, события в Лондоне и Париже
Центральная героиня Люси Манетт Люси Манетт (Миррен Мак)
Главные мужские персонажи Сидней Картон, Шарль Дарней Сидней Картон (Харингтон), Шарль Дарней (Сивиль)
Жанр Исторический роман Исторический триллер и драма
Финал Трагический, с жертвой героя Детали не раскрываются, но обещают сохранить драматизм

Советы шаг за шагом: как подготовиться к просмотру

  1. Освежите в памяти роман Диккенса — даже краткое содержание поможет глубже понять отсылки.

  2. Следите за новостями BBC и MGM+ - ближе к премьере будут трейлеры и дополнительные материалы.

  3. Для сравнения посмотрите предыдущие экранизации, например фильм 1980 года.

  4. Если интересует исторический фон, изучите события Французской революции — это добавит понимания мотивов героев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать исторический контекст.
    Последствие: Сюжет покажется слишком надуманным.
    Альтернатива: Использовать документальные фильмы о XVIII веке или образовательные подкасты.

  • Ошибка: Смотреть в отрыве от оригинала.
    Последствие: Потеря части драматизма и символики.
    Альтернатива: Прочитать роман или адаптированное издание.

  • Ошибка: Ждать чисто романтической истории.
    Последствие: Разочарование, ведь сериал будет полон политических интриг.
    Альтернатива: Воспринимать проект как исторический триллер.

А что если…

А что если создатели решат внести значительные изменения в сюжет? У Диккенса роман заканчивается трагично, и для многих поклонников именно этот финал стал знаковым. Однако современные адаптации нередко переосмысливают классику, предлагая альтернативные версии. Возможно, сериал сохранит дух книги, но покажет новые детали отношений героев или изменит акценты, сделав историю более актуальной.

Плюсы и минусы экранизации

Плюсы Минусы
Сильный актерский состав Возможные отклонения от оригинала
Поддержка BBC и MGM+ Долгое ожидание премьеры (2026 год)
Зрелищная постановка Сравнение с предыдущими экранизациями
Современный взгляд на классику Опасность чрезмерной "осовремененности"
Обещанный баланс романтики и драмы Неизвестность в отношении финала

FAQ

Как выбрать подходящую экранизацию "Повести о двух городов"?
Если важна верность оригиналу — обратите внимание на классические версии. Если ищете динамику и современный стиль — ждите проект BBC/MGM+.

Сколько серий будет в мини-сериале?
Всего запланировано четыре серии.

Что лучше — читать роман или смотреть сериал?
Лучше совместить: книга даст глубокое понимание сюжета, а сериал — визуальную атмосферу и новый взгляд.

Мифы и правда

  • Миф: роман Диккенса слишком сложен для современного зрителя.
    Правда: сюжет достаточно ясен, а сериал адаптирует его в доступной форме.

  • Миф: Харингтон играет только фэнтезийные роли.
    Правда: он давно снимается и в исторических проектах ("Порох").

  • Миф: экранизация будет полностью повторять книгу.
    Правда: сценаристы обещают творческую переработку, сохранив дух произведения.

Исторический контекст

  • 1782 год — период обострения отношений Британии и Франции.

  • Вскоре началась Французская революция, которая стала фоном для событий романа.

  • История Люси, Шарля и Сиднея показывает, как личная драма переплетается с глобальными катаклизмами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Валентина Талызина оставила всё имущество внучке Анастасии вчера в 17:12

Дочь осталась ни с чем: кому Талызина отдала своё наследство

Валентина Талызина оставила наследство внучке, исключив споры между родственниками. Как теперь будут распределяться права на фильмы и проекты актрисы?

Читать полностью » Mirror: принц Гарри перенёс юбилей в 2014 году из-за состояния Кейт Миддлтон вчера в 16:04

Принц без вечеринки: как Гарри остался без юбилея из-за Кейт Миддлтон

Принц Гарри отказался от шумного празднования юбилея ради здоровья Кейт Миддлтон. Почему он счёл важным перенести своё 30-летие?

Читать полностью » Юлия Проскурякова рассказала о начале отношений с Игорем Николаевым вчера в 15:49

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова: как неожиданные испытания стали началом их любви

Жена Игоря Николаева рассказала, как певец испытывал её чувства в начале их романа. Воспоминания о пути к семье звучат как сюжет фильма.

Читать полностью » Американский рэпер Smokepurpp приедет в Москву на Хэллоуин вчера в 14:15

Американский рэпер Smokepurpp снова в Москве: что подготовил для поклонников на Хэллоуин

На Хэллоуин в Москве выступит один из главных представителей трэп-сцены Smokepurpp. Что ждёт публику на ночном шоу в VK Gipsy?

Читать полностью » В 2025 году продажи в книжных магазинах упали, но выручка выросла на 1,1% вчера в 13:16

От магазинов к онлайн-платформам: как маркетплейсы захватывают книжный рынок

Книжные магазины теряют покупателей, а маркетплейсы и цифровые форматы набирают силу. Почему рынок стремительно меняется?

Читать полностью » Киллиан Мерфи удивил поклонников диджей-сетом на фестивале Sounds from a Safe Harbour в Ирландии вчера в 12:54

Звезда "Опенгеймера" удивил поклонников: диджей-сет, который не ожидал никто

Киллиан Мерфи неожиданно стал диджеем на фестивале в Ирландии. Чем еще удивит актер, известный по ролям в "Опенгеймере" и "Острых козырьках"?

Читать полностью » Кинокомпания вчера в 11:57

Менделеев в кино: два масштабных проекта о великом ученом — что нас ждёт

Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм. Как кинокомпания "Марс Медиа" будет рассказывать о создателе периодической таблицы?

Читать полностью » В 2025 году доходы от микросериалов в Китае превысят кассовые сборы кино вчера в 10:45

Микросериалы в Китае: как короткие видеоформаты стали миллиардным бизнесом

В Китае микросериалы становятся глобальным трендом, с доходами, которые могут превысить традиционные кассовые сборы. Что стоит за этим успехом и какие перспективы?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Вороны замачивают пищу в птичьих ваннах и отпугивают мелких пернатых
Садоводство

Эксперты отмечают: многолетники и комнатные цветы легче восстанавливаются после повреждения корней
Еда

Лодочки из кабачков с курицей и овощами готовятся в духовке по итальянскому стилю
Еда

Яблочный пудинг: пошаговый рецепт из хлеба, яблок и корицы
Садоводство

Способы хранения капусты до весны: ящики, песок, глина, подвес
Еда

Рецепт слойки с бананом из слоёного теста требует 20 минут запекания
Дом

Лимон и сода помогают освежить ковёр и убрать запахи без химчистки
Наука

Учёные РАН: Земля вошла в зону корональной дыры на Солнце, скорость ветра превысила 750 км/с
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet