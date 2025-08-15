Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Люстра
Люстра
© commons.wikimedia.org by Mrkhlopov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:49

Сон в особняке: гостиницы, в которых оживает атмосфера старой России

Где можно переночевать в исторических особняках России

Есть особый шарм в том, чтобы открыть утром ставни, которым больше сотни лет, и вдохнуть аромат старого дерева. В России немало городов, где старинные особняки превратили в уютные гостиницы, сохранив их архитектуру и дух времени.

Почему стоит остановиться в особняке

Проживание в историческом здании — это не только комфорт, но и культурный опыт. Гостиницы в особняках часто сохраняют оригинальные элементы декора: лепнину, камины, старинные лестницы и паркеты. Это возможность переночевать там, где когда-то жили купцы, дворяне или известные деятели.

5 популярных направлений

  1. Суздаль — здесь много купеческих домов XIX века, переоборудованных в мини-отели с резными наличниками и печами.
  2. Казань — особняки в стиле модерн и эклектики, в которых теперь размещаются бутик-отели с восточным колоритом.
  3. Ярославль — купеческие усадьбы в центре города, соседствующие с древними храмами.
  4. Санкт-Петербург — роскошные особняки в стиле классицизма и модерна, предлагающие номера с видом на Неву.
  5. Томск — деревянное кружево старинных домов с уникальной сибирской атмосферой.

Как выбрать отель в особняке

Обратите внимание на стиль: одни отели полностью сохраняют исторический интерьер, другие делают акцент на современном комфорте.

Читайте историю здания: часто у особняка есть интересная легенда или знаменитые владельцы.

Проверьте расположение: исторические дома чаще всего находятся в центре города или в живописных районах.

Для кого это подойдёт

Любителям архитектуры, ценителям атмосферных путешествий и тем, кто хочет добавить поездке элемент романтики и эксклюзивности. Проживание в особняке превращает обычную поездку в событие, которое запоминается.

Архитектура, которую можно почувствовать

Ночевка в старинном особняке — это не просто ночлег, а возможность прожить маленький кусочек истории и прикоснуться к наследию, которое ещё долго будет вдохновлять.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Госдеп США запретил поездки в шесть штатов Мексики из-за угрозы безопасности сегодня в 0:27

Карта Мексики изменилась для туристов — шесть зон теперь под жёстким запретом

США обновили рекомендации для поездок в Мексику: названы шесть штатов, куда туристам категорически запрещено ехать, и введены строгие правила безопасности.

Читать полностью » Перед поездкой в Катар туристам напомнили об ограничениях на спиртное и правилах этикета вчера в 23:51

Отказ во въезде, конфискация и запреты: что может пойти не так в Катаре

В Катаре можно наслаждаться отдыхом, если знать важные правила: как одеваться, что запрещено, и почему алкоголь лучше не брать с собой.

Читать полностью » ТОП-5 направлений для оздоровительного отдыха в России — от Соль-Илецка до Алтая вчера в 22:26

Оздоровительный рай не в Швейцарии: куда едут лечиться россияне — и почему это работает

Пузырящиеся вулканы, ульи вместо кровати и купание в -30°C: Россия стала меккой бьюти-туризма. Где искать процедуры с эффектом вау?

Читать полностью » Подросток из Судана рассказал о жизни мигрантов в Дубае: плесень, антисанитария и изъятые паспорта вчера в 21:16

Разделённый мегаполис: почему Дубай рискует рухнуть под грузом контрастов

Подросток из Судана рассказал о реальной жизни мигрантов в Дубае: антисанитария, потерянные паспорта и скрытые вечеринки за фасадом идеального города.

Читать полностью » Блогер рассказал о самостоятельной поездке по Белоруссии с семьёй — маршрут и расходы вчера в 20:16

Пять городов, своё авто и никакого гида: сколько стоит самостоятельная поездка по Белоруссии

Семья из России отправилась в автопутешествие по Белоруссии, посетила пять городов и раскрыла все траты — от жилья до сувениров. Что из этого вышло?

Читать полностью » Фитнес-тренер из Великобритании раскритиковал отдых на Бали после двух месяцев проживания вчера в 19:57

От фитнеса до фрустрации: как Бали разрушает туристов вместо релакса

Фитнес-тренер из Британии назвал Бали худшим местом в мире и рассказал, как отпуск обернулся стрессом, хаосом и разочарованием. Что довело его до депрессии?

Читать полностью » Лучшие места Карелии для туристов: где провести незабываемое время вчера в 18:59

Как выбрать идеальную локацию в Карелии: 5 мест, которые откроют секреты северной природы

Откройте для себя Карелию: 5 уникальных мест, которые позволят вам насладиться красотой природы, культурой и историей этого живописного региона.

Читать полностью » Ибица для всей семьи: 5 уникальных способов наслаждаться островом 13.08.2025 в 17:25

Ибица без вечеринок: 5 способов открыть для себя спокойствие этого острова

Ибица — это не только вечеринки, но и уютные семейные места для отдыха. Узнайте, как насладиться атмосферой острова с детьми и что стоит увидеть!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач рассказал, какие омега-3, витамины и антиоксиданты полезны для когнитивного здоровья
Спорт и фитнес

Harvard Health: восстанавливающая йога помогает при болях во время менструации
Садоводство

Августовский уход за морковью: как получить сладкий и крупный урожай
Дом

Как правильно разместить миски с едой и водой для кошки
Спорт и фитнес

Эксперты назвали безопасные упражнения для пациентов с диабетом 2 типа
Еда

Рецепт ризотто с морепродуктами по классическому итальянскому методу
Красота и здоровье

Забудьте о боли в спине: простые упражнения на ночь, рекомендованные экспертом
Еда

Запечённая треска с сыром: полезные советы по приготовлению
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru