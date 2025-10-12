Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сады Абергласни в Уэльсе
Сады Абергласни в Уэльсе
© commons.wikimedia.org by MumphingSquirrel is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:43

Забытые сады Уэльса воскресли из руин — теперь их считают чудом Британии

Сады Абергласни в Уэльсе признаны одними из лучших туристических объектов мира по версии Tripadvisor

Среди холмов долины Тауи, в самом сердце уэльского графства Кармартеншир, прячется место, где история встречается с природой. Сады Абергласни, некогда забытые и разрушенные временем, сегодня считаются одной из самых прекрасных достопримечательностей Великобритании. И именно осенью они преображаются особенно сильно: краски, ароматы и мягкий свет превращают их в живую картину.

Возрождение старинного чуда

Когда-то на месте нынешнего Абергласни стоял элегантный особняк с ухоженными садами, о которых упоминали ещё в средневековых хрониках. Но столетия не щадили поместье: здание обветшало, сады заросли. Лишь в конце XX века судьба улыбнулась этому месту.

В 1995 году американский филантроп Фрэнк Кэбот выделил средства на выкуп разрушающегося имения. Так началась новая глава в жизни Абергласни. Уже через четыре года, в 1999-м, сады вновь открыли двери для публики, а реставрационные работы продолжаются до сих пор.

Сегодня Абергласни удостоен награды Traveller's Choice Awards от Tripadvisor в четвёртый раз и входит в 10% лучших туристических объектов мира. Это признание стало подтверждением того, как любовь к истории и природе может вдохнуть жизнь даже в руины.

Сад, переживший века

Центральная часть комплекса — отреставрированный елизаветинский монастырский сад. Это единственный в своём роде сохранившийся пример монастырского сада в Великобритании. Вокруг него разбиты цветники, проложены дорожки и устроены тихие уголки для отдыха.

Особое внимание привлекает "нинфариум" — застеклённое пространство, созданное в руинах старого дома. Здесь обитают растения со всех уголков мира: от тропических папоротников до редких видов суккулентов. Воздух насыщен ароматом зелени и влажной земли, а свет, пробивающийся сквозь стеклянную крышу, делает атмосферу почти мистической.

Прогулка по Абергласни

Каждый уголок сада уникален:

  • лесной участок с теневыми растениями;
  • формальные клумбы, вдохновлённые классическим садовым искусством;
  • экзотические композиции и современные ландшафтные решения.

Осенью здесь царит особенное настроение. Листья окрашиваются в оттенки охры, красного и золота, отражаясь в прудах и ручьях. Всё вокруг будто замедляется, приглашая посетителя не спешить и просто наслаждаться моментом.

Осенние события и вдохновение

Абергласни не просто сад, а живое культурное пространство. Каждую осень здесь проходят выставки, мастер-классы и тематические фестивали. В этом году особое внимание привлекло мероприятие Dragon Bonsai Autumn Show - выставка и ярмарка, посвящённая искусству бонсай.

Любители могли не только увидеть десятки миниатюрных деревьев, но и принести свои собственные экземпляры. Члены клуба Dragon Bonsai помогали посетителям оценить состояние растений, предлагали советы по уходу и даже демонстрировали стилизацию деревьев.

"Посетители могут принести с собой свои собственные деревья бонсай, а члены клуба дадут советы по уходу", — пояснили организаторы мероприятия.

Помимо выставки, в течение октября проходят творческие занятия по живописи, гончарству и декоративным ремёслам. Все активности дополняют основное ощущение уюта и вдохновения, которое царит в садах в это время года.

Исторический контекст

История Абергласни — это не просто хроника восстановления. Первые упоминания о поместье встречаются ещё в средневековых документах. Позже здесь был построен елизаветинский особняк, а в XVIII-XIX веках территория превратилась в образец классического британского сада.

После Второй мировой войны усадьба пришла в запустение, и лишь чудом не была полностью утрачена. Благодаря усилиям благотворительного фонда и добровольцев, удалось не только спасти архитектуру, но и вернуть ландшафту его первоначальный замысел.

Сравнение: прошлое и настоящее

Параметр

До реставрации

Сегодня

Состояние зданий

Руины, частично разрушены

Полностью восстановленные помещения

Доступность

Закрыто для посещений

Ежедневно открыто для публики

Флора

Заросли и сорняки

Более 1000 видов растений

Туризм

Неизвестное место

Одна из самых посещаемых достопримечательностей Уэльса

Как спланировать поездку

  1. Лучше всего приезжать осенью — именно тогда сады особенно красивы.
  2. Захватите удобную обувь: территория занимает около 10 акров.
  3. Не пропустите кафетерий с видом на долину и сувенирный магазин с изделиями местных мастеров.
  4. Для любителей фотографии — идеальное время утренних часов, когда туман ложится на клумбы.

Плюсы и минусы посещения

Плюсы

Минусы

Атмосфера спокойствия и гармонии

В дождливые дни часть территории может быть закрыта

Уникальное сочетание истории и природы

Платный вход

Сезонные фестивали и выставки

Ограниченное количество парковочных мест

Возможность участия в мастер-классах

Большое количество туристов в выходные

А что если…

Если бы Фрэнк Кэбот не вмешался, Абергласни, вероятно, исчез бы окончательно. Его судьба напоминает о том, как один поступок может сохранить целую часть культурного наследия. И теперь это место не просто туристический объект, а символ возрождения.

Три интересных факта

  1. В XIX веке сады Абергласни считались образцом "садов на валлийском холме".
  2. Здесь снимались эпизоды документальных и художественных фильмов о британских усадьбах.
  3. В оранжерее выращиваются растения, которых больше нет в дикой природе.

FAQ

Как добраться до садов Абергласни?
Сады расположены между городами Лланделло и Кармартен. Доехать можно на автомобиле или автобусе, есть парковка.

Когда лучше всего посещать сады?
Осень — лучший выбор: пейзажи особенно яркие, а мероприятий больше всего. Весной же можно увидеть цветение камелий и магнолий.

Есть ли кафе и магазин?
Да, на территории работает уютное кафе и небольшой магазин сувениров.

Можно ли привезти домашних животных?
На поводке — да, но доступ в оранжерею и некоторые зоны ограничен.

Мифы и правда

  • Миф: Абергласни — частное владение, доступ закрыт.
    Правда: Сады принадлежат благотворительному фонду и открыты для всех.
  • Миф: Все растения — исключительно местные виды.
    Правда: Здесь собраны коллекции со всего мира, включая субтропические растения.
  • Миф: Это просто парк.
    Правда: Абергласни — музей под открытым небом, где архитектура и флора создают единое пространство.

