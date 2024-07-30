Япония из-за усиления отношений с Соединёнными Штатами Америки в области обороны и сотрудничества в области сдерживания может стать в будущем зависимой от ЯО Штатов. Об этом сообщил нынешний губернатор префектуры Хиросима в Японии Хидэхико Юдзаки, информирует крупнейшее японское информационное агентство Kyodo.
Губернатор сообщил о своём волнении по поводу увеличения зависимости от ядерного оружия. Он объяснил, что подверженность влиянию оружия массового поражения может способствовать его использованию.
Кроме того, губернатор заявил, что процесс уменьшения арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также изготовления становятся всё более необходимой мерой. При этом прекратить производство оружия массового поражения следует не только Соединённым Штатам Америки, но и другим государствам, которые могут представлять опасность для Японии. В список этих стран Юдзаки отнёс Китайскую Народную Республику и Корейскую Народно-Демократическую Республику.
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HiroshimaGembakuDome6715.jpg (the image is in the public domain)
Иран отвергает заявления США о вмешательстве в выборы в стране
Представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, расположенное в Нью-Йорке, категорически опровергло утверждения американских спецслужб о предполагаемом вмешательстве Тегерана в предстоящий электоральный процесс в Соединенных Штатах. Об этом сообщило информационное агентство IRNA.
Во Франции обвинили ЕС в желании развязать войну с Россией
Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, выступил с резкой критикой Европейского Союза. Он считает, что ЕС следует расстаться с этой структурой, так как ее агрессивные действия против России и ее сторонников создают угрозу миру.
Синоптик Леус: на Земле со вторника по четверг ожидаются магнитные бури
В ближайшие три дня на Земле начнутся сильные магнитные бури. Об этом информировал в Telegram работник организации "Фобос", которая занимается внедрением новых технологий обработки и визуализации метеорологической информации, Михаил Леус, информирует РИА Новости.
Врачи Великобритании назвали нежелательные для употребления с кофе лекарства
Британские врачи объяснили, как кофе может влиять на усвоение и выведение из организма лекарств, что иногда приводит к серьёзным последствиям. Профессор Парасту Доньяй из Королевского фармацевтического общества отметил, что кофеин сужает сосуды, блокируя аденозиновые рецепторы, что может повысить давление.