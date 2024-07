Япония из-за усиления отношений с Соединёнными Штатами Америки в области обороны и сотрудничества в области сдерживания может стать в будущем зависимой от ЯО Штатов. Об этом сообщил нынешний губернатор префектуры Хиросима в Японии Хидэхико Юдзаки, информирует крупнейшее японское информационное агентство Kyodo.

Губернатор сообщил о своём волнении по поводу увеличения зависимости от ядерного оружия. Он объяснил, что подверженность влиянию оружия массового поражения может способствовать его использованию.

Кроме того, губернатор заявил, что процесс уменьшения арсеналов ядерного оружия, его носителей и средств доставки, а также изготовления становятся всё более необходимой мерой. При этом прекратить производство оружия массового поражения следует не только Соединённым Штатам Америки, но и другим государствам, которые могут представлять опасность для Японии. В список этих стран Юдзаки отнёс Китайскую Народную Республику и Корейскую Народно-Демократическую Республику.

