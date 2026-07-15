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Собеседование в офисе
Собеседование в офисе
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:12

Привычка показывать старые работы: лишило кандидатов главного аргумента в борьбе за вакантное место

Портфолио больше не главное: работодатели проверяют кандидатов совсем иначе

Портфолио перестало быть решающим аргументом при приеме на работу, уступая место проверке навыков в режиме реального времени. О том, почему меняются приоритеты нанимателей, NewsInfo рассказал кадровый эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Илья Варакин.

Ранее сообщалось о том, что в России прослеживается устойчивая тенденция отказа многих компаний от обязательного предоставления портфолио кандидатами.

Эксперты отмечают, что карьера упирается в цифровой барьер без адаптации соискателей к новым требованиям рынка. В то же время рекрутеры все чаще внедряют тестирование после собеседования для более точной оценки компетенций. Современные алгоритмы проверяют резюме и первичные данные соискателей на соответствие жестким внутренним фильтрам. Кроме того, на текущем этапе важно учитывать, как нейросети меняют рынок вакансий, сокращая спрос на некоторые традиционные компетенции.

По словам эксперта, подбор персонала — это сложный процесс, требующий комбинации нескольких методик оценки. Варакин пояснил, что портфолио — лишь один из инструментов, который демонстрирует способность человека презентовать заранее подготовленный материал, но не всегда отражает его оперативность или глубину аналитики.

"Есть одно золотое правило: ни один из инструментов не является на сто процентов закрывающим наши потребности. От одного инструмента мы почерпнем ситуативные качества человека, от другого инструмента подчерпнем то, как и что он умеет делать", — отметил эксперт.

Специалист уточнил, что работодатели всегда комбинируют проверку домашних заготовок с тестами на ситуативное реагирование. Если формальное портфолио показывает умение кандидата готовиться к презентации, то кейс-тесты позволяют увидеть реальную производительность в условиях дефицита времени.

"Портфолио не всегда было главным и единственно правильным инструментом. Оно показывало, как человек умеет себя презентовать, если у него есть возможность что-то заранее подготовить. Я бы не сказал, что оно было уникальным и сейчас что-то потеряло. Когда мы подбираем человека, смотрим и домашнюю заготовку и то, как он может ситуативно себя проявить в кейс-тестах", — подчеркнул Варакин.

Эксперт добавил, что рынок труда чутко реагирует на экономические изменения и появление новых технологий. Сегодня, когда во многих профессиях требуется навык быстрой интеграции искусственного интеллекта в рабочий процесс, работодатели отдают предпочтение тем, кто способен показать результат "здесь и сейчас", а не просто предоставить архив прошлых работ. Для тех, кто планирует смену деятельности, актуальные вакансии подскажут путь к востребованному переобучению.

Проверено экспертом: Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, Управленец муниципального уровня Андрей Власов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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