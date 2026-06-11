Карьера упирается в цифровой барьер: без этих навыков даже сильное резюме слабеет

Владение актуальными цифровыми инструментами стало обязательным требованием для руководителей и специалистов на первом этапе найма, отметила владелец агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, как демонстрация технологической грамотности соискателем влияет на принятие решения работодателем.

Ранее сообщалось, что треть работодателей рассматривают навыки цифровой грамотности как универсальное преимущество для кандидатов на любые должности. При этом также треть компаний признали кибербезопасность главным направлением корпоративного обучения.

Нередко именно нейросети проверяют резюме на соответствие ключевым критериям, поэтому соискателю важно понимать принципы работы алгоритмов. Процесс цифровизации затрагивает все сферы, включая производство, где массовое внедрение роботов рассматривается государством как способ укрепления экономической эффективности.

По словам Никольской, современный специалист должен не просто разбираться в теории, но и владеть практическими кейсами по интеграции новых технологий в бизнес-процессы.

"Сейчас в каждой функции требуются цифровые навыки. Как минимум, поддержать диалог на тему новинок технологических в своей функции. Быть в курсе, какие компании что внедрили, какие стартапы, какие инструменты применяются в отрасли в твоей функции. Что можно внедрить, какие минусы, какие плюсы. Очень важно подсветить, что вы в курсе, держите руку на пульсе, отслеживаете новинки, тенденции", — отметила эксперт.

Правильный подход к подаче собственного опыта значительно повышает шансы на успех. При этом ошибки на этапе оформления документов могут привести к тому, что даже название файла может помешать кандидату быть замеченным рекрутером и при наличии высоких компетенций. Эксперты также отмечают, что работодатели часто организуют дополнительные тесты для проверки глубины знаний соискателя в цифровой среде.

"Как максимум, опыт внедрения цифровых инструментов в своем функционале. Понятно, что все инструменты стоят денег. Важно, чтобы человек на первом интервью умел поддержать диалог на эту тему, что-то интересненькое рассказать клиенту, работодателю, предложить, подумать вместе, посчитать, что выгоднее", — пояснила Никольская.

Активная позиция кандидата по внедрению инноваций позволяет работодателю оценить потенциал экономии ресурсов компании. Полезным дополнением станет понимание того, как вакансии могут подсказать путь для дальнейшего переобучения и развития навыков, необходимых в конкретной отрасли.

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