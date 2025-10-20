Бегемот из Африки добрался до Каталонии за 5000 лет до Колумба: археологическая сенсация

На северо-востоке Испании археологи сделали открытие, которое заставило пересмотреть историю доисторических торговых связей Средиземноморья. В каталонском поселении Бобила-Мадурель, недалеко от Барселоны, исследователи из Барселонского университета нашли уникальный артефакт из бивня бегемота возрастом около 5000 лет. Это самый древний предмет из такого материала, когда-либо обнаруженный на Пиренейском полуострове.

О находке сообщается в журнале Journal of Archaeological Science: Reports. По словам учёных, предмет не только демонстрирует высокий уровень ремесла жителей медного века, но и доказывает существование морских торговых путей, соединявших Иберию с Восточным Средиземноморьем.

"Эта находка открывает новые перспективы в понимании древней торговли между Иберийским полуостровом и Восточным Средиземноморьем", — отметил ведущий автор исследования Хосе Мигель Морильо Леон из Барселонского университета.

Кость из далёкой Африки

Артефакт представляет собой полированный фрагмент бивня длиной чуть более 10 сантиметров. Исследователи определили, что он изготовлен из нижнего резца гиппопотама-амфибии, животного, не водившегося в Испании или Южной Европе в ту эпоху. Это значит, что материал прибыл издалека — вероятно, из долины Нила или других регионов Африки, где бегемоты были распространены.

Таким образом, предмет стал прямым доказательством обмена между далекими регионами, происходившего за три тысячелетия до нашей эры — задолго до появления античных морских держав.

Секреты красного цвета

Особое внимание исследователей привлекла тонкая полировка и следы красного пигмента на поверхности. Анализ с помощью инфракрасной Фурье-спектроскопии (FTIR) показал, что красящее вещество содержит оксигидроксиды железа, смешанные с органическими компонентами — вероятно, животным жиром или кровью.

Такое окрашивание не было случайным: красный цвет в культурах неолита и медного века символизировал жизнь, плодородие и ритуальное обновление. Учёные предполагают, что артефакт использовался в текстильном производстве как инструмент, связанный с женскими ремёслами и, возможно, обрядами плодородия.

История, хранившаяся с 1977 года

Сам артефакт был найден ещё в 1977 году во время раскопок, но долгое время оставался неопознанным. Только современный анализ позволил определить его происхождение и возраст. Для этого применялись радиоуглеродное датирование, микроскопический трасологический анализ и спектральные методы, подтвердившие подлинность материала и его уникальность.

Новая интерпретация открыла неожиданные факты: предмет старше всех ранее известных экземпляров бивней бегемота, найденных в Европе, и является единственным подтверждённым образцом такого рода на Пиренейском полуострове.

Поселение Бобила-Мадурель — окно в мир медного века

Артефакт найден в жилом комплексе 3BM/4.2, который представлял собой полуподземное жилище с очагом и ступенчатыми стенами. Здесь археологи обнаружили керамику, пряслица, каменные и костяные орудия, что указывает на развитую агропасторальную экономику.

Жители занимались разведением крупного рогатого скота и коз, выращивали злаки и активно использовали дикие ресурсы. Всё это говорит о переходе от охотничьего хозяйства к оседлому земледелию. А наличие инструмента из экзотической кости доказывает, что эти общины участвовали в торговых и культурных обменах.

Сравнение ключевых данных

Памятник Материал Возраст Функция Географическое значение Бобила-Мадурель (Каталония) Бивень гиппопотама ~2500 г. до н. э. Текстильный инструмент Северо-восток Иберии, связь с Африкой Лос-Мильярес (Андалусия) Слоновая кость ~2300 г. до н. э. Украшения Южная Иберия, контакты с Северной Африкой Гаура-де-ла-Вентоза (Португалия) Моржовая кость ~2000 г. до н. э. Ритуальные предметы Западная Иберия, атлантические связи

Веразанская культура — сеть доисторической глобализации

Поселение относится к Веразанской культурной группе, существовавшей между 3600 и 2100 годами до н. э. на территории юга Франции и северо-востока Иберии. Эти общества славились развитой системой обмена, через которую в Каталонию поступали балтийский янтарь, обсидиан, кремень, а теперь — и кость бегемота.

Открытие подтверждает, что уже в IV-III тысячелетиях до н. э. Средиземное море связывало неолитические и энеолитические сообщества в единую сеть торговли и символического обмена.

"В эпоху медного века Средиземноморье было системой коммуникаций, а не барьером", — пояснил Морильо Леон.

Как учёные определили происхождение

Артефакт исследовался с использованием нескольких передовых методик:

FTIR-спектроскопия - подтвердила минеральный состав и наличие красителя. Радиоуглеродный анализ - определил возраст около 5000 лет. Микрорельефный анализ - показал следы износа, характерные для прядильных инструментов. Сравнительное остеологическое исследование - позволило точно идентифицировать зуб бегемота.

Результаты подтвердили: материал не местный, а импортированный из Африки или Восточного Средиземноморья, что делает находку прямым доказательством ранних межконтинентальных контактов.

А что если это был символ статуса?

Хотя гипотеза о ремесленном назначении кажется убедительной, исследователи не исключают, что предмет имел ритуальную или символическую функцию. В культурах Средиземноморья красный пигмент часто использовался в обрядах плодородия, а экзотические материалы подчеркивали статус владельца. Возможно, артефакт сочетал утилитарную и культовую роль - инструмент, применявшийся во время ритуальных прядений или обрядов женской инициации.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждает наличие дальних морских контактов Отсутствие других подобных находок в регионе Доказывает развитость ремёсел и символики Невозможность точно определить путь доставки Расширяет представления о Веразанской культуре Артефакт единственный, требует подтверждений

FAQ

— Где найден артефакт?

В поселении Бобила-Мадурель, близ Барселоны, на месте полуподземного дома медного века.

— Из чего он сделан?

Из нижнего резца гиппопотама, привезённого из Африки или Восточного Средиземноморья.

— Для чего он использовался?

Предположительно как инструмент для текстильного производства, возможно с ритуальным значением.

— Почему это важно?

Находка доказывает существование дальних торговых путей уже 5000 лет назад.

— Где можно увидеть предмет?

Артефакт хранится в археологической коллекции Барселонского университета и готовится к экспонированию.

Мифы и правда

Миф: древние общества Западной Европы не имели связи с Африкой.

Правда: находка из Каталонии демонстрирует активные морские контакты уже в медном веке.

Миф: слоновая кость использовалась только для украшений.

Правда: артефакт из бегемота имел утилитарную и ритуальную функцию.

Миф: торговля экзотическими материалами началась с финикийцами.

Правда: подобные связи существовали за два тысячелетия до них.

Исторический контекст

Период медного века (около 3200-2100 гг. до н. э.) стал эпохой интенсивного обмена между регионами Европы, Азии и Африки. В это время формируются первые протогорода, ремесленные центры и системы морской торговли. Каталония, расположенная на пересечении континентальных и морских путей, играла особую роль в этих процессах.

Поселение Бобила-Мадурель с его некрополями, мастерскими и богатым материальным наследием стало важным узлом этой сети. Новое открытие из кости бегемота лишь укрепляет это представление.

Интересные факты

Артефакт из Бобила-Мадурель старше египетских пирамид.

Исследователи подтвердили, что красный пигмент сохранил химический след животных жиров.

В тот же культурный период каталонские поселения уже импортировали янтарь из Балтики.