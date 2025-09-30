Зуб бегемота рассказал тайну: как древние торговцы связали Европу и Африку

На северо-востоке Иберийского полуострова археологи сделали открытие, которое радикально меняет представления о торговых путях медного века. На поселении Бобила-Мадурель недалеко от Барселоны был найден артефакт из бивня бегемота возрастом около 5000 лет. Это самая ранняя подобная находка в регионе и одно из самых убедительных доказательств того, что иберийские общества были включены в широкие сети обмена, связывавшие Восточное и Западное Средиземноморье.

Артефакт из экзотического материала

Предмет длиной чуть более 10 см был идентифицирован как нижний резец гиппопотама. Его поверхность отполирована, а на ней сохранились следы красного пигмента — смеси железистых соединений с органическими веществами. Анализ показал, что это был не декоративный предмет, а, скорее всего, инструмент, связанный с текстильным производством.

Важно, что находка датируется второй четвертью III тысячелетия до н. э., то есть на несколько столетий старше других известных образцов бивней бегемотов в Средиземноморье.

"Эта находка открывает новые перспективы в изучении дальних торговых связей с Восточным Средиземноморьем", — пояснил ведущий исследователь проекта Хосе Мигель Морильо Леон.

Методы исследования

Для подтверждения материала и возраста учёные использовали:

инфракрасную Фурье-спектрометрию (FTIR) , позволившую определить органический и минеральный состав;

радиоуглеродное датирование , уточнившее хронологию находки;

трасологический анализ, выявивший следы использования предмета в хозяйстве.

Артефакт был найден ещё в 1977 году, но его истинное значение удалось раскрыть только благодаря современным методикам.

Таблица: ключевые факты о находке

Характеристика Значение Материал нижний резец бегемота Длина ~10 см Возраст ~5000 лет (медный век) Функция вероятно, текстильный инструмент Особенности полировка, красный пигмент Происхождение долина Нила или Африка к югу от Сахары Контекст поселение Бобила-Мадурель, строение 3BM/4.2

А что если…

А что если бивни гиппопотамов поступали в Иберию не только по морю, но и через цепочку посредников, включая Египет, Левант и Сардинию? Тогда сети обмена в IV-III тысячелетиях до н. э. окажутся куда более разветвлёнными, чем считалось, охватывая почти весь Средиземноморский бассейн.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждает существование дальних торговых маршрутов Неясно точное место происхождения артефакта Использованы передовые методы анализа Требуется деструктивный изотопный анализ Древнейший артефакт из бивня гиппопотама в регионе Единичная находка, трудно оценить масштаб торговли

FAQ

Почему именно бегемот?

В медном веке в Средиземноморье бегемоты не водились. Материал мог прибыть только из Африки, что подтверждает дальние связи.

Какую роль играл красный пигмент?

Красный цвет ассоциировался с ритуалами и символикой плодородия, поэтому предмет имел не только утилитарное, но и культовое значение.

Что такое Веразанская культурная группа?

Это общность, охватывавшая юг Франции и северо-восток Иберии, активно участвовавшая в торговле янтарём, обсидианом и экзотическими материалами.

Мифы и правда

Миф: общества медного века Иберии были изолированы.

Правда: они были частью активных торговых сетей Средиземноморья.

Миф: экзотические материалы появлялись только в бронзовом веке.

Правда: артефакт из бегемота показывает, что это происходило уже в медном веке.

3 интересных факта

В том же слое нашли керамические пряслица, указывающие на развитое ткачество. Янтарь из Балтики и кремень из Франции также попадали в каталонские поселения. Красный пигмент на артефакте включал животный жир или кровь, что подчёркивает ритуальный характер.

Исторический контекст

3600-2100 гг. до н. э. — расцвет Веразанской культурной группы.

4210-2500 гг. до н. э. — функционирование поселения Бобила-Мадурель.

1977 год — находка артефакта из бивня бегемота.

2020-е годы — современные исследования и переосмысление коллекции.