Зуб бегемота рассказал тайну: как древние торговцы связали Европу и Африку
На северо-востоке Иберийского полуострова археологи сделали открытие, которое радикально меняет представления о торговых путях медного века. На поселении Бобила-Мадурель недалеко от Барселоны был найден артефакт из бивня бегемота возрастом около 5000 лет. Это самая ранняя подобная находка в регионе и одно из самых убедительных доказательств того, что иберийские общества были включены в широкие сети обмена, связывавшие Восточное и Западное Средиземноморье.
Артефакт из экзотического материала
Предмет длиной чуть более 10 см был идентифицирован как нижний резец гиппопотама. Его поверхность отполирована, а на ней сохранились следы красного пигмента — смеси железистых соединений с органическими веществами. Анализ показал, что это был не декоративный предмет, а, скорее всего, инструмент, связанный с текстильным производством.
Важно, что находка датируется второй четвертью III тысячелетия до н. э., то есть на несколько столетий старше других известных образцов бивней бегемотов в Средиземноморье.
"Эта находка открывает новые перспективы в изучении дальних торговых связей с Восточным Средиземноморьем", — пояснил ведущий исследователь проекта Хосе Мигель Морильо Леон.
Методы исследования
Для подтверждения материала и возраста учёные использовали:
-
инфракрасную Фурье-спектрометрию (FTIR), позволившую определить органический и минеральный состав;
-
радиоуглеродное датирование, уточнившее хронологию находки;
-
трасологический анализ, выявивший следы использования предмета в хозяйстве.
Артефакт был найден ещё в 1977 году, но его истинное значение удалось раскрыть только благодаря современным методикам.
Таблица: ключевые факты о находке
|Характеристика
|Значение
|Материал
|нижний резец бегемота
|Длина
|~10 см
|Возраст
|~5000 лет (медный век)
|Функция
|вероятно, текстильный инструмент
|Особенности
|полировка, красный пигмент
|Происхождение
|долина Нила или Африка к югу от Сахары
|Контекст
|поселение Бобила-Мадурель, строение 3BM/4.2
Советы шаг за шагом: как артефакт раскрывал свои тайны
-
Повторный осмотр музейной коллекции.
-
Отбор образца для анализа.
-
Химические исследования и спектроскопия.
-
Сопоставление с другими находками медного века.
-
Интерпретация как свидетельства дальних торговых связей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать необычные материалы в археологических коллекциях.
-
Последствие: утрата информации о торговых и культурных связях.
-
Альтернатива: применять современные методы анализа к старым находкам.
А что если…
А что если бивни гиппопотамов поступали в Иберию не только по морю, но и через цепочку посредников, включая Египет, Левант и Сардинию? Тогда сети обмена в IV-III тысячелетиях до н. э. окажутся куда более разветвлёнными, чем считалось, охватывая почти весь Средиземноморский бассейн.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждает существование дальних торговых маршрутов
|Неясно точное место происхождения артефакта
|Использованы передовые методы анализа
|Требуется деструктивный изотопный анализ
|Древнейший артефакт из бивня гиппопотама в регионе
|Единичная находка, трудно оценить масштаб торговли
FAQ
Почему именно бегемот?
В медном веке в Средиземноморье бегемоты не водились. Материал мог прибыть только из Африки, что подтверждает дальние связи.
Какую роль играл красный пигмент?
Красный цвет ассоциировался с ритуалами и символикой плодородия, поэтому предмет имел не только утилитарное, но и культовое значение.
Что такое Веразанская культурная группа?
Это общность, охватывавшая юг Франции и северо-восток Иберии, активно участвовавшая в торговле янтарём, обсидианом и экзотическими материалами.
Мифы и правда
-
Миф: общества медного века Иберии были изолированы.
-
Правда: они были частью активных торговых сетей Средиземноморья.
-
Миф: экзотические материалы появлялись только в бронзовом веке.
-
Правда: артефакт из бегемота показывает, что это происходило уже в медном веке.
3 интересных факта
-
В том же слое нашли керамические пряслица, указывающие на развитое ткачество.
-
Янтарь из Балтики и кремень из Франции также попадали в каталонские поселения.
-
Красный пигмент на артефакте включал животный жир или кровь, что подчёркивает ритуальный характер.
Исторический контекст
3600-2100 гг. до н. э. — расцвет Веразанской культурной группы.
4210-2500 гг. до н. э. — функционирование поселения Бобила-Мадурель.
1977 год — находка артефакта из бивня бегемота.
2020-е годы — современные исследования и переосмысление коллекции.
