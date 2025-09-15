Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:29

Срочно выбрасываю картошку фри: в гиппокампе бунт из-за этого продукта — вот как его усмирить

Учёные Университета Северной Каролины: гиперактивность клеток гиппокампа обнаружена при кратковременном употреблении фастфуда

Кратковременное злоупотребление жирной пищей может оказаться куда опаснее, чем принято думать. Учёные установили: даже несколько дней рациона, напоминающего "фастфудный" набор из бургеров и картофеля фри, способны изменить работу центра памяти мозга.

Как жир влияет на мозг

Исследование специалистов медицинского факультета Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле показало, что избыток насыщенных жиров делает гиперактивными CCK-интернейроны в гиппокампе — области, отвечающей за память. Эти клетки начинают неправильно использовать глюкозу, и уже спустя четыре дня у животных фиксировалось заметное ухудшение памяти.

"Мы знали, что диета и метаболизм могут влиять на здоровье мозга, но не ожидали обнаружить такую специфическую и уязвимую группу клеток мозга — CCK-интернейроны. Больше всего удивило, как быстро эти клетки изменили свою активность в ответ на снижение доступности глюкозы", — сказала профессор Хуан Сон.

Фактически жирная еда воздействует на мозг ещё до того, как появляются лишний вес или диабет. Это указывает на исключительную чувствительность памяти к питанию.

Подробности эксперимента

Учёные провели эксперимент на мышах: животных перевели на диету с высоким содержанием жиров, напоминающую питание современного человека при злоупотреблении фастфудом.

  1. Уже через 4 дня у мышей выявили аномальную активность клеток памяти.
  2. Нарушения были связаны именно с дефицитом усвоения глюкозы.
  3. После восстановления её уровня память возвращалась к норме.

Возможные последствия

Подобные изменения, считают исследователи, могут повышать риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию и болезнь Альцгеймера. Даже кратковременные периоды жирного питания могут оказать долговременное влияние на мозг.

Как обратить процесс вспять

Ключевой вывод эксперимента: негативное воздействие обратимо. Когда учёные восстановили доступность глюкозы в мозге, клетки перестали быть гиперактивными, а память у животных улучшилась.

Эффективными мерами могут быть:

  1. Интервальное голодание — помогает восстановить чувствительность клеток к глюкозе.
  2. Фармакологические подходы — направленные на коррекцию обмена веществ.
  3. Сбалансированная диета с ограничением насыщенных жиров.

Мифы и правда

  • Миф: "Проблемы с памятью появляются только при старении".
    Правда: первые изменения в мозге возможны уже через несколько дней неправильного питания.
  • Миф: "Фастфуд влияет только на вес, а не на мозг".
    Правда: жирная пища изменяет работу нейронов раньше, чем проявляется ожирение.
  • Миф: "Диета не может быть профилактикой деменции".
    Правда: питание — один из ключевых факторов защиты мозга.

Советы для здоровья мозга

  1. Сократите потребление жареного и фастфуда.
  2. Добавьте в рацион продукты, богатые омега-3 (рыба, льняное масло, грецкие орехи).
  3. Используйте оливковое масло вместо сливочного и маргарина.
  4. Попробуйте режим 16/8 (интервальное голодание) для поддержки обмена глюкозы.
  5. Следите за регулярной физической активностью — она также улучшает работу гиппокампа.

Интересные факты:

  1. Гиппокамп получил своё название из-за схожести формы с морским коньком.
  2. При лишении сна гиппокамп страдает почти так же, как при избытке жиров в рационе.
  3. По данным ВОЗ, до 30% случаев деменции в мире можно предотвратить изменением образа жизни.

