Стул стал главным врагом поколения: врачи предупреждают о тихом артрозе

Многие считают, что болезни суставов — удел пожилых. Но всё чаще врачи фиксируют дегенеративные изменения у людей моложе 40 лет. Главная причина — гиподинамия. Офисная работа, долгие поездки за рулём и привычка мало двигаться приводят к преждевременному разрушению тазобедренных суставов.

Об этом рассказал известный хирург-ортопед Павел Семиченков, отметив, что последствия малоподвижного образа жизни уже становятся проблемой целого поколения.

"Уже к 40 годам у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, могут начаться необратимые изменения в суставах", — предупредил хирург-ортопед Павел Семиченков.

Как работает сустав — и почему движение ему необходимо

Тазобедренный сустав — один из самых нагруженных в организме. Он обеспечивает движение, удерживает вес тела и напрямую влияет на осанку. Однако его здоровье во многом зависит не от возраста, а от активности мышц, которые его окружают.

Мышечная ткань служит своеобразным насосом: при движении она сжимается и разжимается, помогая крови и суставной жидкости циркулировать. Это обновление питает хрящ, предотвращая его разрушение. Но когда человек подолгу сидит, особенно в статичной позе, мышцы перестают работать, кровообращение замедляется, а сустав лишается естественного питания.

В результате развивается застой, ткани начинают деградировать, а хрящ — истончаться. Если не вмешаться вовремя, эти процессы становятся необратимыми.

Что происходит при сидячем образе жизни

Долгое сидение вызывает не только онемение и чувство тяжести, но и комплексное нарушение, которое врачи называют коксо-вертебральным синдромом. Это состояние, при котором поясница, таз и бедра перестают работать слаженно.

"Поясница, тазобедренный сустав и бедра образуют единую систему, где проблемы в одном отделе неизбежно приводят к нарушениям в других", — пояснил Семиченков.

Если мышцы поясничного отдела ослаблены, нагрузка перераспределяется, и сустав вынужден компенсировать её за счёт собственных структур. Со временем это приводит к боли, изменению походки и даже артрозу.

Первые тревожные сигналы

Трудности при ходьбе широким шагом.

Скованность после длительного сидения.

Боль в пояснице, отдающая в ягодицы или бедро.

Изменение походки — человек начинает "щадить" одну ногу.

Игнорировать эти симптомы нельзя. На ранних стадиях помочь могут гимнастика, коррекция осанки и физиотерапия. Но если деформация уже началась, может потребоваться эндопротезирование — замена сустава.

Сравнение: активный и сидячий образ жизни