Стул стал главным врагом поколения: врачи предупреждают о тихом артрозе
Многие считают, что болезни суставов — удел пожилых. Но всё чаще врачи фиксируют дегенеративные изменения у людей моложе 40 лет. Главная причина — гиподинамия. Офисная работа, долгие поездки за рулём и привычка мало двигаться приводят к преждевременному разрушению тазобедренных суставов.
Об этом рассказал известный хирург-ортопед Павел Семиченков, отметив, что последствия малоподвижного образа жизни уже становятся проблемой целого поколения.
"Уже к 40 годам у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, могут начаться необратимые изменения в суставах", — предупредил хирург-ортопед Павел Семиченков.
Как работает сустав — и почему движение ему необходимо
Тазобедренный сустав — один из самых нагруженных в организме. Он обеспечивает движение, удерживает вес тела и напрямую влияет на осанку. Однако его здоровье во многом зависит не от возраста, а от активности мышц, которые его окружают.
Мышечная ткань служит своеобразным насосом: при движении она сжимается и разжимается, помогая крови и суставной жидкости циркулировать. Это обновление питает хрящ, предотвращая его разрушение. Но когда человек подолгу сидит, особенно в статичной позе, мышцы перестают работать, кровообращение замедляется, а сустав лишается естественного питания.
В результате развивается застой, ткани начинают деградировать, а хрящ — истончаться. Если не вмешаться вовремя, эти процессы становятся необратимыми.
Что происходит при сидячем образе жизни
Долгое сидение вызывает не только онемение и чувство тяжести, но и комплексное нарушение, которое врачи называют коксо-вертебральным синдромом. Это состояние, при котором поясница, таз и бедра перестают работать слаженно.
"Поясница, тазобедренный сустав и бедра образуют единую систему, где проблемы в одном отделе неизбежно приводят к нарушениям в других", — пояснил Семиченков.
Если мышцы поясничного отдела ослаблены, нагрузка перераспределяется, и сустав вынужден компенсировать её за счёт собственных структур. Со временем это приводит к боли, изменению походки и даже артрозу.
Первые тревожные сигналы
-
Трудности при ходьбе широким шагом.
-
Скованность после длительного сидения.
-
Боль в пояснице, отдающая в ягодицы или бедро.
-
Изменение походки — человек начинает "щадить" одну ногу.
Игнорировать эти симптомы нельзя. На ранних стадиях помочь могут гимнастика, коррекция осанки и физиотерапия. Но если деформация уже началась, может потребоваться эндопротезирование — замена сустава.
Сравнение: активный и сидячий образ жизни
|Показатель
|Активный образ жизни
|Сидячий образ жизни
|Состояние суставов
|Хорошее питание тканей, гибкость, стабильность
|Нарушение циркуляции, истончение хрящей
|Мышечный тонус
|Поддерживается
|Атрофируется
|Освобождение от боли
|Минимальная нагрузка на суставы
|Хроническое давление и сдавление тканей
|Энергетический обмен
|Нормальный
|Замедленный, развивается застой
А что если уже болит?
Если появились боли при ходьбе или длительном сидении, важно не ограничивать движение полностью. Лёгкая активность, физиотерапия и лечебная гимнастика помогают восстановить приток крови и питание суставов.
В тяжёлых случаях применяют инъекции гиалуроновой кислоты, препараты с коллагеном или хирургическое вмешательство. Главное — не запускать. На ранних стадиях изменения обратимы.
Сон и психология
Недостаток движения влияет не только на тело, но и на настроение. Малоподвижные люди чаще страдают от хронической усталости и тревожности. Даже короткая прогулка после рабочего дня снижает уровень кортизола и помогает мозгу отдыхать.
Физическая активность повышает уровень дофамина и серотонина, что способствует более глубокому сну и лучшей стрессоустойчивости.
