Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:49

Стул стал главным врагом поколения: врачи предупреждают о тихом артрозе

Хирург-ортопед Павел Семиченков предупредил о разрушении суставов у людей младше 40 лет

Многие считают, что болезни суставов — удел пожилых. Но всё чаще врачи фиксируют дегенеративные изменения у людей моложе 40 лет. Главная причина — гиподинамия. Офисная работа, долгие поездки за рулём и привычка мало двигаться приводят к преждевременному разрушению тазобедренных суставов.

Об этом рассказал известный хирург-ортопед Павел Семиченков, отметив, что последствия малоподвижного образа жизни уже становятся проблемой целого поколения.

"Уже к 40 годам у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, могут начаться необратимые изменения в суставах", — предупредил хирург-ортопед Павел Семиченков.

Как работает сустав — и почему движение ему необходимо

Тазобедренный сустав — один из самых нагруженных в организме. Он обеспечивает движение, удерживает вес тела и напрямую влияет на осанку. Однако его здоровье во многом зависит не от возраста, а от активности мышц, которые его окружают.

Мышечная ткань служит своеобразным насосом: при движении она сжимается и разжимается, помогая крови и суставной жидкости циркулировать. Это обновление питает хрящ, предотвращая его разрушение. Но когда человек подолгу сидит, особенно в статичной позе, мышцы перестают работать, кровообращение замедляется, а сустав лишается естественного питания.

В результате развивается застой, ткани начинают деградировать, а хрящ — истончаться. Если не вмешаться вовремя, эти процессы становятся необратимыми.

Что происходит при сидячем образе жизни

Долгое сидение вызывает не только онемение и чувство тяжести, но и комплексное нарушение, которое врачи называют коксо-вертебральным синдромом. Это состояние, при котором поясница, таз и бедра перестают работать слаженно.

"Поясница, тазобедренный сустав и бедра образуют единую систему, где проблемы в одном отделе неизбежно приводят к нарушениям в других", — пояснил Семиченков.

Если мышцы поясничного отдела ослаблены, нагрузка перераспределяется, и сустав вынужден компенсировать её за счёт собственных структур. Со временем это приводит к боли, изменению походки и даже артрозу.

Первые тревожные сигналы

  • Трудности при ходьбе широким шагом.

  • Скованность после длительного сидения.

  • Боль в пояснице, отдающая в ягодицы или бедро.

  • Изменение походки — человек начинает "щадить" одну ногу.

Игнорировать эти симптомы нельзя. На ранних стадиях помочь могут гимнастика, коррекция осанки и физиотерапия. Но если деформация уже началась, может потребоваться эндопротезирование — замена сустава.

Сравнение: активный и сидячий образ жизни

Показатель Активный образ жизни Сидячий образ жизни
Состояние суставов Хорошее питание тканей, гибкость, стабильность Нарушение циркуляции, истончение хрящей
Мышечный тонус Поддерживается Атрофируется
Освобождение от боли Минимальная нагрузка на суставы Хроническое давление и сдавление тканей
Энергетический обмен Нормальный Замедленный, развивается застой

А что если уже болит?

Если появились боли при ходьбе или длительном сидении, важно не ограничивать движение полностью. Лёгкая активность, физиотерапия и лечебная гимнастика помогают восстановить приток крови и питание суставов.

В тяжёлых случаях применяют инъекции гиалуроновой кислоты, препараты с коллагеном или хирургическое вмешательство. Главное — не запускать. На ранних стадиях изменения обратимы.

Сон и психология

Недостаток движения влияет не только на тело, но и на настроение. Малоподвижные люди чаще страдают от хронической усталости и тревожности. Даже короткая прогулка после рабочего дня снижает уровень кортизола и помогает мозгу отдыхать.

Физическая активность повышает уровень дофамина и серотонина, что способствует более глубокому сну и лучшей стрессоустойчивости.

