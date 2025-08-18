Четыре варианта движения, о котором молчат в фитнес-залах

Хотите крепкие и подтянутые ягодицы, но приседания уже не дают прогресса? Тогда самое время обратить внимание на упражнение, которое многие недооценивают — hip thrust. Это движение отлично прокачивает ягодицы, заднюю поверхность бедра и даже квадрицепсы, а при правильной технике и регулярности способно вывести вашу тренировку на новый уровень.

Эксперты советуют включать hip thrust в тренировочный план как полноценное базовое упражнение. Владелец CrossFit Prospect Heights и основатель The Beta Way Маиллард Хауэлл, отмечает, что делать его стоит хотя бы раз в неделю, постепенно увеличивая вес. "Hip thrust можно выполнять как дополнительную нагрузку к становой тяге, особенно в день, когда вы работаете над этим движением", — объясняет он.

Классическая техника hip thrust

Для начала важно освоить стандартный вариант: сядьте на пол, упритесь лопатками в устойчивую возвышенность (скамью или бокс), стопы поставьте чуть шире плеч и слегка разверните носки наружу. Скрестив руки на груди, упритесь пятками, напрягите ягодицы и поднимите таз до уровня чуть ниже плеч. В конце слегка подкрутите таз, а затем плавно опуститесь вниз. Когда техника будет отточена, можно добавить штангу или гантель.

4 варианта для прогресса

Hip thrust со штангой и изометрической паузой

Выполняется как классический вариант, но в верхней точке задержитесь на 3 секунды. Это увеличивает время под нагрузкой и усиливает работу мышц, особенно большой ягодичной.

Подъём на одной ноге с опорой на скамью

Здесь акцент на одностороннюю нагрузку: одна нога остаётся на полу, другая — слегка приподнята. Это развивает баланс и помогает выявить мышечный дисбаланс.

Hip thrust с мини-лентой и пульсацией

Эластичная лента чуть выше колен добавляет сопротивление и активирует среднюю ягодичную. В верхней точке выполните несколько коротких пульсирующих движений для максимальной активации.

Banded hip thrust с длинной лентой

Лента фиксируется с двух сторон на утяжелителях и проходит через таз. Такой вариант даёт дополнительное сопротивление и стимулирует рост силы.

Почему это упражнение стоит добавить в план

Hip thrust эффективнее приседаний в изоляции ягодичных, а вариации позволяют постоянно прогрессировать, избегая привыкания мышц. Исследования показывают, что работа в верхней амплитуде, как в hip thrust, особенно полезна для развития силы в спринте и прыжках.