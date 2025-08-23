Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка тренируется
Девушка тренируется
© Pravda.Ru by Елена Галабаева
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:30

Приседания устарели: простое движение оказалось эффективнее для формы тела

Тренер Джейсон Пак назвал фиксацию ключевым элементом упражнения hip thrust

Что если я скажу, что существует одно-единственное упражнение, которое многие тренеры называют лучшим способом прокачать ягодицы? Нет, это не приседания и не становая тяга. Речь идёт о hip thrust, или по-русски — подъёме таза со скамьи. И хотя "обязательных" упражнений в фитнесе не существует, это движение стало настоящим фаворитом у тех, кто мечтает о сильных и округлых ягодицах.

В чём суть упражнения

Hip thrust выполняется сидя на полу, спиной к скамье или коробке. Колени согнуты, стопы стоят на полу. На вдохе вы поднимаете бёдра вверх, выталкивая таз к потолку и напрягая ягодицы. В отличие от приседаний и тяг, это упражнение максимально изолирует именно gluteus maximus — самую крупную мышцу нашего тела.

По словам сертифицированного тренера Life Time Chanhassen Лизы Шрёдер:

"Большинство людей могут освоить технику буквально за одну тренировку. Движение простое, доступное и подходит для разных типов телосложения".
Преимущества перед классикой

Исследования показывают, что thrust эффективнее активирует ягодичные мышцы, чем классические приседания и становая тяга. Плюс — меньше требований к координации и стабильности корпуса. Это значит, что даже новичкам проще почувствовать работу нужных мышц.

Интересный факт: ягодицы — не только эстетика. Это крупнейшие стабилизаторы таза, они участвуют в ходьбе, беге и защите поясницы от перегрузки. Поэтому thrust часто включают даже в реабилитационные программы.

Как выполнять правильно

Чтобы извлечь максимум пользы, важно помнить несколько деталей:

  • выбирайте скамью, которая приходится примерно на середину спины;
  • ставьте стопы так, чтобы в верхней точке голени были вертикальны;
  • двигайтесь через пятки, а не через носки;
  • держите подбородок слегка опущенным, взгляд — вперёд;
  • фиксируйте верхнюю точку с мощным сжатием ягодиц.

Тренер Джейсон Пак добавляет:

"Полная фиксация в верхней фазе — это момент, где достигается максимальная отдача от упражнения".

Варианты и прогрессия

  • Для дома: thrust можно делать без веса, с резинкой над коленями или с гантелью на бёдрах.
  • Для продвинутых: добавьте штангу, изометрическую паузу в верхней точке или вариант "полтора повтора". Эти методы увеличивают время под нагрузкой и стимулируют рост мышц.

Интересный момент: использование резиновой ленты усиливает нагрузку именно в верхней фазе, когда ягодицы максимально включены. Это делает упражнение ещё более эффективным.

Почему стоит попробовать

Hip thrust подходит практически всем — от новичков до спортсменов. Он помогает укрепить не только ягодицы, но и общее здоровье поясницы, улучшает осанку и даже беговые результаты. А самое приятное — освоить его можно очень быстро и безопасно.

Если ваша цель — сильные и подтянутые ягодицы, добавьте это движение в программу и почувствуйте разницу уже после нескольких недель.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подъёмы на носки улучшают силу и снижают риск травм ахиллова сухожилия — медики сегодня в 9:30

Простое движение, которое меняет тело и снижает риск травм

Простое упражнение, которое способно укрепить мышцы, помочь восстановиться после травмы и даже увеличить прыжок. Что скрывается за calf raises?

Читать полностью » Врачи назвали упражнения для тазового дна, которые помогают укрепить ягодицы сегодня в 9:10

Простые упражнения для тазового дна делают ягодицы сильнее без лишних усилий

Сильные ягодицы начинаются с тазового дна: узнайте, как дыхание и простые упражнения меняют тело и здоровье в лучшую сторону.

Читать полностью » Фитнес-эксперты объяснили, как heel touches улучшают гибкость позвоночника сегодня в 8:50

Упражнение, о котором молчат фитнес-гуру: сила в простоте

Heel touches кажутся простыми, но именно они укрепляют мышцы кора, снижают риск болей в спине и улучшают гибкость позвоночника. Узнайте, как их делать правильно.

Читать полностью » Эксперт Джереми Талли назвал безопасные упражнения для начала силовых тренировок сегодня в 8:30

Секрет силовых тренировок: меньше упражнений — больше результата

Силовые тренировки могут быть простыми и безопасными. Узнайте, с чего начать новичку, какие упражнения выбрать и как тренироваться без риска для здоровья.

Читать полностью » Врачи объяснили, какие растяжки и упражнения помогают держать спину прямой сегодня в 8:10

Сутулость крадёт годы жизни: упражнения, которые возвращают силу

Хотите исправить осанку и избавиться от сутулости? Эти простые упражнения для спины и плеч помогут укрепить мышцы и вернуть уверенный, прямой силуэт.

Читать полностью » Трудности при вставании со стула связаны со слабостью мышц — физиотерапевт Барт Макдональд сегодня в 7:50

Незаметная слабость мышц способна лишить человека самостоятельности

Сидеть и вставать со стула — простое движение, которое отражает здоровье мышц и суставов. Почему его сложно выполнять и какие упражнения помогут?

Читать полностью » Эксперт по здоровому старению Джойнер рекомендовал упражнения для улучшения осанки сегодня в 7:30

Сутулость и боли в пояснице: ошибка, которая стоит здоровья тысячам людей

Тянущие упражнения укрепляют спину и помогают сохранить подвижность с возрастом. Узнайте 5 лучших движений для силы, баланса и здоровой осанки.

Читать полностью » Кери Харви назвала безопасные варианты приседаний и выпадов для людей с лишним весом сегодня в 7:10

Приседания больше не универсальны: неожиданные варианты для разных тел

Приседания и выпады выглядят по-разному у каждого. Как адаптировать упражнения для ног под своё тело и избежать травм — советы тренера и 6 проверенных вариантов.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Иммунитет как в 20 лет: ученые нашли неожиданную причину аутоиммунных заболеваний
Красота и здоровье

Учёные UBC Okanagan: эффективность интервального голодания зависит от типа телосложения
Питомцы

Уход за собаками в осенний период: рекомендации по профилактике простуды от ветеринаров
Авто и мото

Maserati MC12 Stradale установил ценовой рекорд — 5,2 млн долларов на торгах Broad Arrow
Туризм

Новый остров в Дубае: чего ожидать от Naïa Island к 2029 году
Дом

Почему пыль может вызывать аллергию и деменцию — предупреждение специалиста
Питомцы

Африканская борзая: особенности ухода и содержания по данным ветеринаров
Еда

Овсяный хлеб помогает контролировать уровень сахара и снижает чувство голода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru