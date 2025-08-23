Приседания устарели: простое движение оказалось эффективнее для формы тела

Что если я скажу, что существует одно-единственное упражнение, которое многие тренеры называют лучшим способом прокачать ягодицы? Нет, это не приседания и не становая тяга. Речь идёт о hip thrust, или по-русски — подъёме таза со скамьи. И хотя "обязательных" упражнений в фитнесе не существует, это движение стало настоящим фаворитом у тех, кто мечтает о сильных и округлых ягодицах.

В чём суть упражнения

Hip thrust выполняется сидя на полу, спиной к скамье или коробке. Колени согнуты, стопы стоят на полу. На вдохе вы поднимаете бёдра вверх, выталкивая таз к потолку и напрягая ягодицы. В отличие от приседаний и тяг, это упражнение максимально изолирует именно gluteus maximus — самую крупную мышцу нашего тела.

По словам сертифицированного тренера Life Time Chanhassen Лизы Шрёдер:

"Большинство людей могут освоить технику буквально за одну тренировку. Движение простое, доступное и подходит для разных типов телосложения".

Преимущества перед классикой

Исследования показывают, что thrust эффективнее активирует ягодичные мышцы, чем классические приседания и становая тяга. Плюс — меньше требований к координации и стабильности корпуса. Это значит, что даже новичкам проще почувствовать работу нужных мышц.

Интересный факт: ягодицы — не только эстетика. Это крупнейшие стабилизаторы таза, они участвуют в ходьбе, беге и защите поясницы от перегрузки. Поэтому thrust часто включают даже в реабилитационные программы.

Как выполнять правильно

Чтобы извлечь максимум пользы, важно помнить несколько деталей:

выбирайте скамью, которая приходится примерно на середину спины;

ставьте стопы так, чтобы в верхней точке голени были вертикальны;

двигайтесь через пятки, а не через носки;

держите подбородок слегка опущенным, взгляд — вперёд;

фиксируйте верхнюю точку с мощным сжатием ягодиц.

Тренер Джейсон Пак добавляет:

"Полная фиксация в верхней фазе — это момент, где достигается максимальная отдача от упражнения".

Варианты и прогрессия

Для дома: thrust можно делать без веса, с резинкой над коленями или с гантелью на бёдрах.

Для продвинутых: добавьте штангу, изометрическую паузу в верхней точке или вариант "полтора повтора". Эти методы увеличивают время под нагрузкой и стимулируют рост мышц.

Интересный момент: использование резиновой ленты усиливает нагрузку именно в верхней фазе, когда ягодицы максимально включены. Это делает упражнение ещё более эффективным.

Почему стоит попробовать

Hip thrust подходит практически всем — от новичков до спортсменов. Он помогает укрепить не только ягодицы, но и общее здоровье поясницы, улучшает осанку и даже беговые результаты. А самое приятное — освоить его можно очень быстро и безопасно.

Если ваша цель — сильные и подтянутые ягодицы, добавьте это движение в программу и почувствуйте разницу уже после нескольких недель.