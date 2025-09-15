Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Занятие йогой
Занятие йогой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:45

15 минут дома — и тазобедренные суставы работают как часы

Тренер Луис Чендлер назвал пять упражнений для силы и подвижности тазобедренных суставов

Подвижность и сила в тазобедренных суставах важны не только для спортсменов, но и для всех, кто хочет свободно двигаться без боли и скованности. Сидячая работа, недостаток активности и слабые ягодичные мышцы приводят к ограничению амплитуды движений, а вместе с этим — к проблемам со спиной и коленями.

Главный тренер Alo Moves в Лос-Анджелесе, бывший профессиональный атлет Луис Чендлер, уверен: для здоровья бёдер мало только растяжки, нужно укреплять поддерживающие мышцы — ягодицы и корпус.

"Начните с 90/90 hip switch, чтобы разбудить суставы, затем переходите к мировому стрейчу, добавьте мостик, ленты и завершите односторонней тягой — так вы получите силу и мобильность одновременно", — пояснил тренер Луис Чендлер.

Краткий план тренировки

  • 90/90 hip switch — 1-3 подхода по 8-10 раз на каждую сторону

  • World's greatest stretch (с раскрытием бедра) — 1-3 по 5 раз

  • Glute bridge march — 1-3 по 10 повторений на каждую сторону

  • Lateral band walk — 1-3 по 12 шагов в каждую сторону

  • Single-leg Romanian deadlift — 1-3 по 8-10 повторений на каждую ногу

1. 90/90 hip switch

Сядьте на пол, ноги согнуты в коленях и разведены шире таза. Опустите колени вправо, корпус разверните в ту же сторону. Вернитесь в центр без помощи рук и повторите влево.

  • Цель: подвижность тазобедренных суставов, контроль движений.

2. World's greatest stretch с раскрытием бедра

Сделайте выпад вперёд, опустите противоположную руку на пол и разверните корпус к согнутой ноге, вытянув руку вверх.

  • Цель: растяжка сгибателей бедра, улучшение мобильности таза и грудного отдела.

3. Glute bridge march

Лягте на спину, ноги согнуты. Поднимите таз, выпрямляя тело в линию от плеч до коленей. Поочерёдно поднимайте стопы, как будто маршируете.

  • Цель: активация ягодиц и задней цепи, стабилизация таза.

4. Lateral band walk

Наденьте эластичную ленту на бёдра или щиколотки. Присядьте слегка вниз и делайте шаги в сторону, удерживая напряжение в ленте.

  • Цель: укрепление средней ягодичной мышцы, стабилизация таза при ходьбе и беге.

5. Single-leg Romanian deadlift

Встаньте прямо, перенесите вес на одну ногу. Наклонитесь вперёд, одновременно уводя вторую ногу назад, спина прямая. Вернитесь в исходное положение, повторите на другую ногу.

  • Цель: баланс, сила задней поверхности бедра, работа над координацией.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Укрепляют мышцы и улучшают подвижность одновременно Требуется техника, иначе можно перегрузить поясницу
Можно выполнять дома с минимальным инвентарём Для новичков часть движений может быть сложной
Подходят для профилактики болей в спине и коленях Резинки и гантели желательно иметь под рукой

Сравнение с другими подходами

Подход Особенности Для кого
Силовые упражнения на тазобедренные Развивают стабильность и мощность Все, у кого сидячая работа или слабые ягодицы
Растяжка и йога Убирают напряжение и скованность Новички, люди с низкой физической активностью
Кардио (бег, велосипед) Поддерживают общую выносливость Для тренировки сердца и дыхания, но не заменяют укрепления бёдер

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с разминки: суставная гимнастика, лёгкие махи ногами.

  2. Делайте упражнения медленно, с контролем.

  3. Добавляйте ленты и гантели для прогрессии.

  4. Выполняйте комплекс 2-3 раза в неделю.

  5. Сочетайте со стретчингом, чтобы сохранить баланс силы и гибкости.

Мифы и правда

  • Миф: проблемы с бёдрами бывают только у пожилых.
    Правда: сидячий образ жизни вызывает скованность даже у молодых.

  • Миф: для подвижности достаточно растяжки.
    Правда: без укрепления мышц мобильность не будет стабильной.

  • Миф: упражнения на бёдра нужны только спортсменам.
    Правда: они важны каждому для здоровой походки и осанки.

FAQ

Как часто тренировать бёдра?
Оптимально — 2-3 раза в неделю в сочетании с другими нагрузками.

Что лучше: эспандер на бёдра или на щиколотки?
На щикотках сложнее удерживать контроль, на бёдрах проще для новичков.

Можно ли выполнять дома без инвентаря?
Да, кроме lateral band walk и deadlift с весом — для них желательно резинка или гантель.

Исторический контекст

Раньше акцент в тренировках делали на колени и спину, игнорируя тазобедренные суставы. Но с ростом числа сидячих профессий именно "закрытые" бёдра стали причиной хронических болей. В последние десятилетия появилось направление hip mobility training, объединяющее силовые и мобильностные упражнения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять RDL на прямой спине без контроля таза.
    Последствие: нагрузка уходит в поясницу.
    Альтернатива: начинать с облегчённого варианта без веса.

  • Ошибка: шаги с резинкой слишком быстрые.
    Последствие: колени заваливаются внутрь.
    Альтернатива: двигаться медленно, с контролем.

  • Ошибка: пружинистые, резкие приседания в мостике.
    Последствие: снижение эффекта и риск травм.
    Альтернатива: плавные, контролируемые движения.

А что если…

Вы будете делать этот комплекс утром вместо кофейной зарядки? Это займёт 15 минут, но активирует ягодицы и тазобедренные, улучшив походку и настроение на день.

Интересные факты

  1. Ягодичные мышцы — самые большие в теле, и именно они больше всего влияют на стабильность таза.

  2. Латеральные шаги с лентой активно используют в реабилитации после травм колена.

  3. Односторонние упражнения (как RDL) развивают баланс лучше, чем классические приседания.

