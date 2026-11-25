Сила бедренного сустава часто воспринимается как второстепенный компонент общей физической подготовки, уступая место работе над ядром или верхней частью тела. Однако именно этот сегмент обеспечивает баланс и мобильность — две функции, критически важные для сохранения самостоятельности в пожилом возрасте. Исследования указывают на прямую связь: слабость в области бёдер повышает риск нестабильности, ухудшает походку и увеличивает вероятность серьёзных травм.

Джейкоб Сиуицки, основатель Siwicki Fitness и тренер с международным опытом, предлагает набор из пяти упражнений, направленных на укрепление этой зоны. Он подчёркивает, что ключевая особенность таких движений — их адаптивность. Вместо того чтобы заставлять себя проходить через упражнение, которое не подходит по уровню сложности или состоянию здоровья, можно изменить степень опоры или амплитуду движений. «Упражнение должно соответствовать человеку, независимо от того, где оно выполняется — в зале или дома», — отмечает Сиуицки.

Встают из-за стула

Это базовое движение, имитирующее повседневное действие, но с контролируемой нагрузкой на бедра и ягодицы.

Сядьте на передний край устойчивого стула, ноги на ширине плеч, стопы под коленями. Слегка наклонитесь вперёд. Вставайте, отталкиваясь от пяток, не используя рук и коленей для дополнительной опоры. Сделайте короткую паузу в верхнем положении. Медленно и контролируленно опуститесь обратно в кресло.

Подъём ног в сторону с опорой

Данное упражнение развивает боковые мышцы бедра и ягодицы, требуя поддержания баланса на одной ноге.

Встаньте прямо, лицом к стене или устойчивой столешнице. Обеими руками слегка потрогайте поверхность. Ноги на ширине плеч. Медленно поднимите одну ногу в сторону, следя за тем, чтобы носки смотрели вперёд, а опорная нога оставалась устойчивой. Контролируя мышцы, опустите ногу. Повторите движение для другой ноги.

Подъём ноги назад с опорой

Акцент делается на работу задней цепи — ягодичных мышц и мышц нижней части спины, без прогиба поясничного отдела.

Встаньте прямо, лицом к стене или столешнице, слегка придерживаясь руками. Ноги на ширине плеч. Перенесите вес тела на одну ногу. Медленно отведите рабочую ногу чуть назад, избегая переразгибания в спине. В верхней точке сожмите ягодицы и удержите положение мгновение. Контролируемо опустите ногу. Смените сторону.

Мини-приседания с опорой

Это упражнение нагружает переднюю поверхность бедра и ягодицы, требуя координации движений в двух суставах — тазобедренном и коленном.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Удерживайтесь за устойчивый край столешницы для поддержки. Согните бедра и колени, опускаясь в положение мини-приседа. Отталкиваясь от пяток, вернитесь в исходное стоячее положение.

Ступени с низким шагом

Подъём на ступеньку задействует мышцы бедра и ягодиц асимметрично, укрепляя ноги поочерёдно.