Щёлкающее бедро на тренировке: сигнал тела, о котором молчат врачи

Когда во время тренировки вдруг слышишь щелчок в бедре, возникает вопрос: стоит ли волноваться? Многие привыкли к тому, что пальцы или плечи могут издавать характерные звуки, и обычно это не опасно. Но если такое происходит при упражнениях на пресс, ощущение бывает особенно неприятным и сбивает с ритма.

Хотя щелчки в бедре во время аб-упражнений не всегда указывают на серьёзную проблему, игнорировать их тоже не стоит. Иногда это сигнал организма, что техника выполнения требует корректировки или что суставы и мышцы перегружены. Давайте разберёмся, что может скрываться за этим симптомом.

Когда за пресс "работают" сгибатели бедра

Главная нагрузка при скручиваниях и подъёмах корпуса приходится на мышцы живота. Но если пресс устал, "подхватывают" работу сгибатели бедра. Особенно часто это проявляется при упражнениях, где они и так активно задействованы: например, при подъёмах ног или "ножницах".

Физиотерапевт Сэмюэл Чан поясняет:

"Чтобы избежать перенапряжения бедра, важно делать небольшой наклон таза назад и включать пресс и ягодицы до подъёма. Во время скручивания именно мышцы живота должны поднимать корпус, а не сгибатели бедра".





Синдром щёлкающего бедра

Иногда щелчок в бедре связан с так называемым "синдромом щёлкающего бедра". Это происходит, когда сухожилие сгибателя скользит через костный выступ. Причина — чрезмерное напряжение мышц, однообразные движения или слабый контроль моторики.

Американская академия ортопедических хирургов отмечает: в большинстве случаев этот синдром не опасен и даже не сопровождается болью. Однако при воспалении суставных сумок может появиться дискомфорт. Помочь могут лед, растяжка и разнообразие тренировок. Если же щелчки сопровождаются болью, стоит обратиться к спортивному врачу.

Ущемление в суставе

Бедро устроено как шарнир: шаровидный сустав обеспечивает свободу движения. Но при определённых условиях ткани могут "защемляться" в передней части сустава. В этом случае появляются щелчки или даже блокировка движений.

Специалисты Stanford Healthcare отмечают, что нередко такое проходит без симптомов, но при боли или отёке тренировку лучше прекратить и проконсультироваться с врачом. Для профилактики помогают упражнения, укрепляющие ягодицы и заднюю поверхность бедра: приседания, ягодичный мост и сгибания ног.

Повреждение хряща

Хрящ, или суставная губа (лабрум), играет роль амортизатора и удерживает головку бедренной кости в суставе. Если он повреждён — чаще после травм или при постоянных нагрузках у спортсменов — возникает характерное "щёлканье".

"Если подозреваете разрыв хряща, особенно при резкой боли или ограничении движений, лучше обратиться к спортивному врачу", — подчёркивает Чан.

К сожалению, ткань не восстанавливается самостоятельно, и иногда требуется операция. Но поддерживающие упражнения для задней цепочки мышц могут снизить нагрузку на сустав.

Что важно помнить

Щёлканье в бедре при упражнениях на пресс не всегда повод для паники. Но это сигнал: нужно проверить технику, добавить разнообразия в тренировки и уделить внимание укреплению ягодиц и бёдер. А при боли или отёке — не тянуть с визитом к специалисту.