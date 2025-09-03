Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль в бедре
Боль в бедре
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:27

Когда сустав ломается без травмы: незаметная патология, которая приводит к операции

Исследование: разрыв суставной губы увеличивает риск артрита в 26 раз

Игнорирование боли в бедре может привести к серьёзным последствиям, предупреждают специалисты.

По данным Американского колледжа ревматологии, ежегодно в США проводится около 544 тысяч операций по замене тазобедренного сустава. Исследование 2020 года показало, что боль в этой области испытывают примерно 10% населения, и с возрастом этот показатель только растёт.

Однако подобные проблемы встречаются не только у пожилых. Сертифицированный хирург тазобедренного сустава и специалист по спортивной медицине доктор Дерек Очиаи из ортопедического центра Nirschl (Арлингтон, штат Вирджиния) отметил, что с жалобами на боль к нему часто обращаются и молодые пациенты. В исследовании 2023 года указывалось, что от 22% до 55% людей с болями в бедре имеют разрыв суставной губы - хрящевой ткани, формирующей впадину таза. Именно эту патологию врач чаще всего лечит у пациентов молодого возраста.

По словам хирурга, опаснее всего — откладывать визит к врачу. Если дискомфорт сохраняется более двух недель, стоит обратиться за медицинской помощью. Он подчеркнул, что особенно тревожными признаками являются ситуации, когда человек не может спокойно просидеть за рулём автомобиля дольше получаса, начинает ходить мелкими шагами или избегает скручивающих движений. Всё это, как пояснил Очиаи, указывает на патологию, которую нередко можно устранить без операции.

Боль при сидении, вождении или интимной близости также может быть симптомом заболеваний тазобедренного сустава. Медик предупредил, что игнорирование проблемы повышает риск развития артрита, особенно при разрывах суставной губы. Такие повреждения нередко происходят без травмы и могут долго оставаться незамеченными.

Он привёл в пример датское исследование, в котором пациентов наблюдали в течение 10 лет. Те, у кого выявили разрыв губы и импинджмент-синдром, имели риск развития артрита в 26 раз выше, чем в среднем по популяции. Другое исследование 2023 года также подтвердило, что такая патология значительно увеличивает вероятность остеоартрита.

Как распознать тревожные симптомы

Эксперты подчёркивают, что не всякая боль в области таза связана именно с суставом. Доктор Рахул Шах, ортопед-хирург позвоночника, пояснил, что неприятные ощущения сбоку бедра могут быть связаны не только с самим суставом, но и с мышцами, поясницей или крестцово-подвздошным сочленением.

Очиаи добавил, что характерным сигналом может быть боль при глубоких сгибаниях, например во время приседаний. Некоторые пациенты жалуются, что им сложно сидеть на низких стульях, когда колени поднимаются выше уровня таза. Врач советует либо регулировать высоту сиденья, либо подкладывать подушку, чтобы уменьшить нагрузку на сустав.

Шах перечислил и другие тревожные признаки: затруднения при стоянии на больной ноге, трудности с надеванием носков или обуви, а также с наклоном при стрижке ногтей.

Есть и простой тест для самопроверки. Очиаи предложил лечь на спину, подтянуть колено к груди и зафиксировать это положение на фото. Если заметна значительная разница между левой и правой ногой, это может указывать на патологию.

Что помогает суставам

По словам Очиаи, облегчить состояние могут йога, пилатес и упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. В его протоколах реабилитации после операций обязательно присутствуют тренировки спины и живота, так как сильный мышечный корсет снижает нагрузку на сустав.

Он также подчеркнул важность укрепления ягодичных мышц. Среди полезных упражнений врач назвал наклоны вперёд с касанием пальцев ног и приседания с собственным весом.

Шах добавил, что значительную пользу приносит растяжка - особенно сгибателей бедра, а также работа над подвижностью коленей и голеностопов. Это помогает сохранить безболезненный диапазон движений.

Специалисты сходятся во мнении: регулярная физическая активность в сочетании с своевременным визитом к врачу способна сохранить здоровье суставов и отсрочить серьёзные осложнения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ошибки родителей в начале учебного года: советы детского психолога сегодня в 23:18

Сентябрьская ловушка: какие привычки родителей мешают детям адаптироваться к школе

Психолог рассказала, какие ошибки родители чаще всего совершают в сентябре: перегружают кружками, сравнивают с другими и подменяют похвалу подарками.

Читать полностью » Врач Вялов посоветовал перед кофе выпивать воду для снижения нагрузки на организм сегодня в 23:16

Первая чашка кофе может запустить стресс: врач объяснил, как не навредить

Когда утренняя чашка кофе приносит энергию и пользу для печени, а когда может обернуться обезвоживанием и раздражением желудка рассказал гастроэнтеролог

Читать полностью » ПКЯ и акне: врачи назвали признаки гормональных высыпаний на лице и теле сегодня в 22:48

Прыщи, которые не проходят неделями: чем акне при ПКЯ отличается от обычного

Глубокие болезненные высыпания, следы и «вечное» заживление — типичная картина акне при ПКЯ. Разбираем признаки, рабочие активы и лечение, которое даёт результат.

Читать полностью » Врач Залетова объяснила, какие продукты снижают риск инсульта и инфаркта сегодня в 22:27

Врачи назвали еду, которая снижает риск инсульта и инфаркта

Атеросклероз долго развивается без симптомов и внезапно приводит к инсульту или инфаркту, врач рассказала какие продукты помогают снизить риски.

Читать полностью » Невролог предупредил: массажные пистолеты в области шеи повышают риск инсульта сегодня в 22:21

Неожиданный лайфхак: как не дать повседневным мелочам украсть здоровье мозга

Американский невролог Байбин Чен предупреждает о повседневных привычках, угрожающих инсультом, деменцией и кровоизлиянием в мозг.

Читать полностью » Прерывистое голодание увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней на 135% — исследование сегодня в 21:15

Модная диета обернулась угрозой для сердца: риск смерти вырос вдвое

Прерывистое голодание может показаться простым решением для похудения, но его риски и долгосрочные последствия могут нарушить ваше здоровье. Читайте далее.

Читать полностью » JAMA Neurology: коррекция потери слуха снижает риск деменции на 61% у людей младше 70 лет сегодня в 20:11

Минус 61% к риску деменции: простое решение, доступное каждому

Новое исследование показало, как коррекция потери слуха на ранних этапах может существенно снизить риск деменции — важные выводы для людей старше 60 лет.

Читать полностью » Журнал Noise & Health сообщил о прямой связи ночного шума с заболеваниями сердца сегодня в 19:09

Свежий воздух или стресс для организма: чем опасен сон при распахнутых окнах

Открытое окно может угрожать вашему здоровью. Ученые выяснили, что ночной шум повышает уровень стресса и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Пять малоизвестных боевых искусств мира: от бокатора в Камбодже до окичито индейцев
Еда

Гастроэнтеролог Андрей Якушев объяснил, чем свежий хлеб может навредить ЖКТ
Авто и мото

Холостой ход в пробках повреждает мотор: утверждают специалисты
Туризм

Россия готовит договорённости о безвизовом въезде в страны Африки, Азии и Ближнего Востока
Питомцы

В России ребёнок заразился сальмонеллёзом после игр с домашней черепахой — Shot
Еда

Роспотребнадзор напомнил о пользе кукурузы для нервной системы, зрения и иммунитета
Общество

В России покупатели смогут требовать возврата смартфонов
Питомцы

Волонтёры спасли собаку из мусорной ямы в Улан-Удэ и нашли её родную семью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet