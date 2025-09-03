Когда сустав ломается без травмы: незаметная патология, которая приводит к операции

Игнорирование боли в бедре может привести к серьёзным последствиям, предупреждают специалисты.

По данным Американского колледжа ревматологии, ежегодно в США проводится около 544 тысяч операций по замене тазобедренного сустава. Исследование 2020 года показало, что боль в этой области испытывают примерно 10% населения, и с возрастом этот показатель только растёт.

Однако подобные проблемы встречаются не только у пожилых. Сертифицированный хирург тазобедренного сустава и специалист по спортивной медицине доктор Дерек Очиаи из ортопедического центра Nirschl (Арлингтон, штат Вирджиния) отметил, что с жалобами на боль к нему часто обращаются и молодые пациенты. В исследовании 2023 года указывалось, что от 22% до 55% людей с болями в бедре имеют разрыв суставной губы - хрящевой ткани, формирующей впадину таза. Именно эту патологию врач чаще всего лечит у пациентов молодого возраста.

По словам хирурга, опаснее всего — откладывать визит к врачу. Если дискомфорт сохраняется более двух недель, стоит обратиться за медицинской помощью. Он подчеркнул, что особенно тревожными признаками являются ситуации, когда человек не может спокойно просидеть за рулём автомобиля дольше получаса, начинает ходить мелкими шагами или избегает скручивающих движений. Всё это, как пояснил Очиаи, указывает на патологию, которую нередко можно устранить без операции.

Боль при сидении, вождении или интимной близости также может быть симптомом заболеваний тазобедренного сустава. Медик предупредил, что игнорирование проблемы повышает риск развития артрита, особенно при разрывах суставной губы. Такие повреждения нередко происходят без травмы и могут долго оставаться незамеченными.

Он привёл в пример датское исследование, в котором пациентов наблюдали в течение 10 лет. Те, у кого выявили разрыв губы и импинджмент-синдром, имели риск развития артрита в 26 раз выше, чем в среднем по популяции. Другое исследование 2023 года также подтвердило, что такая патология значительно увеличивает вероятность остеоартрита.

Как распознать тревожные симптомы

Эксперты подчёркивают, что не всякая боль в области таза связана именно с суставом. Доктор Рахул Шах, ортопед-хирург позвоночника, пояснил, что неприятные ощущения сбоку бедра могут быть связаны не только с самим суставом, но и с мышцами, поясницей или крестцово-подвздошным сочленением.

Очиаи добавил, что характерным сигналом может быть боль при глубоких сгибаниях, например во время приседаний. Некоторые пациенты жалуются, что им сложно сидеть на низких стульях, когда колени поднимаются выше уровня таза. Врач советует либо регулировать высоту сиденья, либо подкладывать подушку, чтобы уменьшить нагрузку на сустав.

Шах перечислил и другие тревожные признаки: затруднения при стоянии на больной ноге, трудности с надеванием носков или обуви, а также с наклоном при стрижке ногтей.

Есть и простой тест для самопроверки. Очиаи предложил лечь на спину, подтянуть колено к груди и зафиксировать это положение на фото. Если заметна значительная разница между левой и правой ногой, это может указывать на патологию.

Что помогает суставам

По словам Очиаи, облегчить состояние могут йога, пилатес и упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. В его протоколах реабилитации после операций обязательно присутствуют тренировки спины и живота, так как сильный мышечный корсет снижает нагрузку на сустав.

Он также подчеркнул важность укрепления ягодичных мышц. Среди полезных упражнений врач назвал наклоны вперёд с касанием пальцев ног и приседания с собственным весом.

Шах добавил, что значительную пользу приносит растяжка - особенно сгибателей бедра, а также работа над подвижностью коленей и голеностопов. Это помогает сохранить безболезненный диапазон движений.

Специалисты сходятся во мнении: регулярная физическая активность в сочетании с своевременным визитом к врачу способна сохранить здоровье суставов и отсрочить серьёзные осложнения.