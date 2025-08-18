Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка выполняет упражнение боковая планка
Девушка выполняет упражнение боковая планка
© wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Разрыв суставной губы: маленькая трещина, которая рушит большую жизнь

Какие упражнения помогают при разрыве суставной губы — рекомендации врачей Mayo Clinic

Ощущение, что диагноз "разрыв суставной губы тазобедренного сустава" звучит пугающе, знакомо многим. Но на деле всё не так страшно: это довольно распространённая проблема, особенно у людей, ведущих активный образ жизни. И главное — в ряде случаев её можно лечить без операции.

Что такое разрыв суставной губы

Тазобедренный сустав устроен как "шар в чаше": головка бедренной кости помещается в вертлужную впадину. Вдоль края впадины располагается хрящевая ткань — губа, которая создаёт уплотняющий "замок", удерживает сустав стабильным и амортизирует нагрузку при ходьбе и беге.
Когда часть хряща отслаивается от кости, возникает разрыв. Причины бывают разные: травма, постепенный износ, а иногда врождённые анатомические особенности.

Интересный факт: исследования показали, что у 38% молодых людей разрыв суставной губы выявляется при МРТ, но при этом они даже не испытывают боли. То есть наличие разрыва не всегда означает страдание.

Как упражнения помогают при разрыве

Полноценное восстановление невозможно без укрепления мышц вокруг сустава. Чем сильнее ягодичные и мышцы бедра, тем меньше нагрузка приходится на повреждённую зону. Уже в первые недели можно выполнять лёгкие упражнения без боли:

  • Ягодичный мостик — активирует большую ягодичную мышцу;
  • "Ракушка" — укрепляет среднюю ягодичную мышцу, поддерживающую таз;
  • "Огненный гидрант" — развивает внешние ротаторы бедра;
  • Шаги с резинкой в стороны — включают абдукторы бедра;
  • "Осел" (donkey kick) — усиливает мышцы задней поверхности;
  • Боковая планка — не только для пресса, но и для ягодичных.

Эти простые движения доказали свою эффективность в исследованиях Международного журнала спортивной физиотерапии.

Растяжка и гибкость

Наряду с силовыми упражнениями важна растяжка. Она помогает снять напряжение и уменьшить болевые ощущения. Лучше всего подходят:

  • Растяжка сгибателей бедра — разгружает переднюю часть сустава;
  • Пириформис-стретч — расслабляет глубокие мышцы таза и уменьшает давление на седалищный нерв;
  • "Бабочка" — улучшает гибкость приводящих мышц.

Эти упражнения рекомендуют выполнять несколько раз в день, задерживаясь в позиции по 15-30 секунд.

Чего лучше избегать

Есть и запретные движения: глубокие приседания, выпады, чрезмерное подтягивание коленей к груди, а также велосипед. При кручении или избыточном сгибании бедра нагрузка на сустав возрастает и может усилить боль.

Жизнь с диагнозом

Хорошая новость в том, что хирургия требуется далеко не всегда. Большинство пациентов при правильной программе упражнений и модификации образа жизни возвращаются к привычной активности. Важно помнить: если боль усиливается, необходима консультация ортопеда или физиотерапевта.

Кстати, ходьба — не только не противопоказана, но и полезна, если её одобрил врач. Она поддерживает подвижность сустава и ускоряет восстановление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Программа силовых упражнений с штангой — рекомендации тренера по технике сегодня в 2:23

Классическая программа со штангой превращается в испытание — многие бросают на полпути

Силовой день требует внимания к технике: как правильно распределить нагрузку, адаптировать упражнения и не потерять в эффективности?

Читать полностью » Рекомендации физиотерапевта Кэмерона Юэна по подбору гантелей для начинающих спортсменов сегодня в 2:10

Сила в руках: вес, о котором молчат фитнес-программы

Как выбрать вес гантелей, чтобы тренировки приносили результат, а не травмы? Разбираем технику, цели, примеры упражнений и практичные советы по покупке.

Читать полностью » Нейрофизиолог объяснил, как стресс мешает набору мышечной массы вчера в 20:17

Почему тренировки не дают результата: всему виной один гормон

Кортизол, вырабатывающийся при стрессе, мешает росту мышц и ускоряет их разрушение. Как вернуть организму силы и улучшить результаты тренировок?

Читать полностью » Американский колледж спортивной медицины назвал причину травм при приседаниях вчера в 19:50

Главная ошибка в зале, из-за которой приседания заканчиваются травмой

Почему после приседаний болит поясница? Узнайте главные ошибки, опасные для спины, и простые способы сделать приседания безопасными.

Читать полностью » Тренеры из Нью-Йорка объяснили, какой вид кардио подходит для здоровья сердца вчера в 19:10

Эллипсоид против ходьбы: правда о том, что действительно меняет тело

Эллипсоид или ходьба — что эффективнее? Разбираем, где сжигается больше калорий, какая нагрузка полезнее для суставов и что лучше для сердца.

Читать полностью » Мишель Олсон, профессор спорта, назвала пользу ходьбы во время полумарафона вчера в 18:50

21 километр и ни шагу лишнего? Ошибка, которая стоит победы

Можно ли пройти часть полумарафона пешком? Эксперты объясняют, как стратегия «бег+шаг» влияет на результат и здоровье бегуна.

Читать полностью » Инструкторы по йоге перечислили упражнения для подготовки к позе колеса вчера в 18:10

Прогиб назад: граница между пользой и травмой

Прогибы в йоге — это не только гибкость, но и сила, энергия и лёгкость в теле. Узнайте, какие асаны помогут безопасно освоить идеальный прогиб.

Читать полностью » Специалисты по фитнесу: HIIT заменяет часовую тренировку за 20 минут вчера в 17:50

Занятие, где каждая секунда превращается в испытание для тела и воли

Узнайте, как всего за 20 минут высокоинтенсивная тренировка способна заменить полноценное занятие и укрепить сердце, мышцы и выносливость.

Читать полностью »

Новости
Еда

Учёные: 40 г сушёного инжира в день снижают уровень холестерина на 12%
Спорт и фитнес

Медики объяснили, как тренировать руки без увеличения объёма мышц
Дом

Народные приметы и рациональные причины избавиться от треснутой посуды и сломанных часов
Авто и мото

Автоюрист рассказал, когда водитель обязан тормозить перед пешеходным переходом
Культура и шоу-бизнес

Даррен Аронофски пытался поссорить Портман и Кунис на съёмках "Чёрного лебедя"
Спорт и фитнес

Психотерапевт Стефани Рот-Голдберг объяснила, почему лёгкая активность засчитывается как тренировка
Еда

Как приготовить медовый торт: пошаговая инструкция и советы по рецепту
Питомцы

Зоологи: домашний каракал остаётся диким и требует особых условий содержания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru