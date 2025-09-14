Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Боль в тазобедренном суставе после тренировки: три шага, которые помогают

Георгий Темичев: укрепляющая гимнастика и планка помогают при боли в тазобедренном суставе

Если после интенсивной тренировки появилась ноющая боль в области бедра, не стоит сразу паниковать. Чаще всего это сигнал, что мышцы и суставы получили нагрузку выше привычной. Правильно подобранные упражнения помогут снять неприятные ощущения и предотвратить повторные эпизоды.

"Боль по передней поверхности тазобедренного сустава может возникать из-за изменения формы бедренной кости или вертлужной впадины", — пояснил врач спортивной медицины Георгий Темичев.

К дискомфорту также могут привести глубокие приседания, рывковые старты и резкие ускорения, когда сустав работает на пределе амплитуды.

Советы шаг за шагом

1. Растяжка сгибателей бедра

Встаньте на колено с больной стороны. Туловище слегка наклоните вперёд, чтобы таз ушёл вниз, а задняя нога распрямилась. Лёгкое натяжение должно ощущаться по передней поверхности бедра. Держите позицию полминуты, затем расслабьтесь. Сделайте четыре повторения.

2. Сгибание бедра лёжа

Лягте на край кровати или скамьи. Одну ногу согните и поставьте стопой на поверхность. Вторую свесьте и согните в колене. Поднимайте её до уровня противоположного бедра. Для дополнительной нагрузки используйте гантель или утяжелитель. Повторите 3 подхода по 10 раз.

3. Планка

Встаньте в упор лёжа или на предплечья, если кисти устают. Следите, чтобы корпус вытянулся в прямую линию, поясница не прогибалась. Зафиксируйтесь на 30 секунд, сделайте три повтора. Это упражнение не только укрепляет мышцы кора, но и разгружает тазобедренные суставы.

Рекомендуемая частота выполнения комплекса — 2-3 раза в неделю.

Мифы и правда

  • Миф: боль в бедре всегда связана с возрастом.
  • Факт: у молодых спортсменов она чаще вызвана нагрузкой или особенностями строения суставов.
  • Миф: если сустав болит, нужно полностью отказаться от спорта.
  • Факт: корректировка нагрузки и включение лечебной гимнастики обычно позволяют продолжать тренировки.
  • Миф: обезболивающие решают проблему.
  • Факт: препараты лишь временно снимают симптомы, но не устраняют причину.

FAQ

Как выбрать упражнения для бедра?
Идеальны простые движения с умеренной нагрузкой: растяжка, лёгкая силовая работа, стабилизирующие упражнения.

Сколько стоит базовый инвентарь?
Гантели, утяжелители и фитнес-коврик обойдутся в среднем от 1500 до 4000 рублей.

Что лучше: заниматься дома или в зале?
Для суставов принципиальной разницы нет. Важно регулярное выполнение и контроль техники.

Исторический контекст

Упражнения для укрепления тазобедренных суставов известны с античных времён. Греческие атлеты практиковали растяжку перед забегами. В XIX веке военные медики рекомендовали гимнастику для восстановления после травм. Сегодня к классическим приёмам добавились фитнес-аксессуары, йога-коврики и эластичные ленты.

А что если…

Если игнорировать дискомфорт и продолжать тренировки без корректировок, возрастает риск воспаления или микротравм. Вовремя добавленные упражнения помогают поддерживать суставы, а профилактика обходится дешевле и проще, чем лечение.

