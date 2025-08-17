Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
приседания с гирей девушка
приседания с гирей девушка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Почему одно упражнение из зала защищает колени, а другое их разрушает

Какие мышцы работают при приседе и хип-хиндже — объяснение инструктора Томми Страке

Представьте: два человека выполняют упражнение — один делает присед, другой — становую тягу. На первый взгляд кажется, что движения одинаковые: бёдра уходят назад, корпус наклоняется, а таз опускается вниз. Но на самом деле это два разных паттерна движений, и разница между ними куда важнее, чем кажется.

В чём суть различий?

Главный инструктор Barry's в Сан-Франциско Томми Страке, объясняет:

"В приседе бёдра движутся вертикально вниз, спина остаётся в основном прямой, а колени сгибаются. При хип-хинже бёдра уходят назад по горизонтали, плечи опускаются, а корпус становится почти параллелен полу. При этом колени сгибаются меньше".

Эта разница определяет, какие мышцы работают сильнее. Доктор Зак Рэй, физиотерапевт и основатель Live Athletics, отмечает:

"Присед нагружает переднюю поверхность бедра, в первую очередь квадрицепсы. Хип-хинж же задействует ягодицы и бицепсы бедра, распределяя нагрузку более сбалансированно".

Исследование 2021 года в Journal of Strength and Conditioning Research подтверждает: становая тяга (вариант хип-хинджа) активирует ягодицы сильнее, чем классический присед. А присед, в свою очередь, включает квадрицепсы активнее.

Почему стоит чаще тренировать хип-хинж

Большинство людей интуитивно делают больше приседаний, чем движений с хип-хинжем — отсюда и перегрузка коленей. Рэй подчёркивает:

"Если перенести часть нагрузки с квадрицепсов на ягодицы и освоить правильный хип-хинж, можно снизить риск травм и улучшить общее самочувствие".

Пример упражнений с хип-хинжем: становая тяга, махи гирей. Они развивают ягодицы и заднюю цепь мышц (бицепсы бедра, разгибатели спины, поясницу), разгружая квадрицепсы.

Как правильно выполнять

Присед:

  • Встаньте, ноги на ширине бёдер, носки чуть развёрнуты.
  • Корпус прямой, мышцы кора напряжены.
  • Отведите бёдра назад, затем согните колени, опускаясь вниз, пока бёдра не станут параллельны полу.
  • Вернитесь в исходное положение, толкаясь пятками.

Хип-хинж:

  • Ноги чуть шире бёдер, гиря или штанга перед собой.
  • Спина ровная, корпус слегка наклоняется вперёд, бёдра уходят назад.
  • Колени чуть согнуты, плечи над бёдрами, бёдра над коленями.
  • Поднимайтесь, мощно толкая бёдра вперёд.

    Баланс и восстановление

Рэй подчёркивает:

"Активные ягодицы при приседе дают стабильность коленям и снижают риск травм. Главное — не просто сгибать колени, а садиться "назад", а не "вперёд"".

Страке добавляет, что важен и отдых:

"Силовая тренировка — это микроповреждение мышечных волокон. Рост происходит в восстановительный период, поэтому не нагружайте одни и те же мышцы ежедневно".

Кроме того, включайте упражнения на корпус — они помогут сохранить стабильность при любом из этих движений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эллиптический тренажёр сжигает до 335 калорий за 30 минут — данные Harvard Health сегодня в 5:10

Главная ошибка на эллипсе, из-за которой килограммы не уходят

Эллиптический тренажёр — щадящая альтернатива бегу, которая помогает сжечь жир и укрепить сердце. Узнайте, как тренироваться, чтобы похудеть быстрее.

Читать полностью » Приложение Future предлагает персональные тренировки под контролем PhD по кинезиологии Сары Гаскон сегодня в 4:50

Умные часы против лени: как гаджет заставляет подниматься с дивана

Как виртуальный тренер помогает вернуть мотивацию к спорту? Опыт использования Future показывает, что онлайн-подход может быть эффективнее живого.

Читать полностью » Тренеры объяснили, как адаптировать комплекс с двойными прыжками под разный уровень подготовки сегодня в 4:26

Всего 15 минут тренировки превращаются в испытание — но есть схема, которая облегчает каждое повторение

Интенсивная тренировка на выносливость с вариациями для любого уровня подготовки. Узнайте, как адаптировать «спин-офф Энни» под себя.

Читать полностью » Комплекс упражнений с фитболом для проработки мышц пресса и улучшения осанки сегодня в 4:10

Секрет идеального пресса прячется в самом неприметном тренажёре

Фитбол пылится в углу? Этот 20-минутный комплекс вернёт его в игру и прокачает пресс, баланс и выносливость, даже если вы тренируетесь дома.

Читать полностью » Врачи сообщили, что 20-минутные упражнения с гантелями и слайдерами улучшают здоровье сердца сегодня в 3:50

Короткая тренировка, которая запускает скрытые резервы организма

20 минут, пара гантелей и слайдеры — всё, что нужно для мощной тренировки на всё тело. Узнайте, как проработать мышцы и сэкономить время.

Читать полностью » Тренер дал рекомендации по масштабированию нагрузки в комплексе с бегом и штангой сегодня в 3:29

Кажется обычным, но комплекс с бегом и штангой имеет подвох, о котором не все знают

Интенсивная тренировка с бегом и штангой: как правильно распределить силы, масштабировать нагрузку и избежать ошибок в технике.

Читать полностью » Кенделл Джно-Финн назвал допустимые дистанции для детского бега в зависимости от возраста сегодня в 3:10

Когда тренировка для ребёнка становится гонкой на износ

Как понять, готов ли ребёнок к бегу на длинные дистанции, как избежать травм и сделать тренировки полезными и увлекательными для всей семьи.

Читать полностью » Йога для силы: врачи перечислили упражнения для набора мышечной массы сегодня в 2:50

Йога, которая заменяет спортзал: 20 минут вместо тяжёлых весов

Йога — это не только гибкость. Узнайте, как 20-минутная тренировка из продвинутых асан помогает прокачать силу и выносливость без тяжёлых весов.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

"Космический виноград": структура древней галактики ставит вопросы перед астрофизиками
Туризм

Что делать, если вы опоздали на регистрацию рейса в аэропорту
Авто и мото

Алекс Блэк: покупатели отдают свыше $35 тыс. за подержанный Toyota Tacoma
Еда

Картофель с грибами в сметане: рецепт приготовления в духовке за 40 минут
Садоводство

Укроп больше не будет капризничать: доктор Арефьев раскрыл секрет
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Васильева предупредила о вреде трансжиров для поджелудочной железы
Садоводство

Опудривание смородины табачной пылью и золой в конце лета повышает урожайность
Садоводство

5 причин коричневых листьев у комнатных растений и их решение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru