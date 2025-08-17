Почему одно упражнение из зала защищает колени, а другое их разрушает
Представьте: два человека выполняют упражнение — один делает присед, другой — становую тягу. На первый взгляд кажется, что движения одинаковые: бёдра уходят назад, корпус наклоняется, а таз опускается вниз. Но на самом деле это два разных паттерна движений, и разница между ними куда важнее, чем кажется.
В чём суть различий?
Главный инструктор Barry's в Сан-Франциско Томми Страке, объясняет:
"В приседе бёдра движутся вертикально вниз, спина остаётся в основном прямой, а колени сгибаются. При хип-хинже бёдра уходят назад по горизонтали, плечи опускаются, а корпус становится почти параллелен полу. При этом колени сгибаются меньше".
Эта разница определяет, какие мышцы работают сильнее. Доктор Зак Рэй, физиотерапевт и основатель Live Athletics, отмечает:
"Присед нагружает переднюю поверхность бедра, в первую очередь квадрицепсы. Хип-хинж же задействует ягодицы и бицепсы бедра, распределяя нагрузку более сбалансированно".
Исследование 2021 года в Journal of Strength and Conditioning Research подтверждает: становая тяга (вариант хип-хинджа) активирует ягодицы сильнее, чем классический присед. А присед, в свою очередь, включает квадрицепсы активнее.
Почему стоит чаще тренировать хип-хинж
Большинство людей интуитивно делают больше приседаний, чем движений с хип-хинжем — отсюда и перегрузка коленей. Рэй подчёркивает:
"Если перенести часть нагрузки с квадрицепсов на ягодицы и освоить правильный хип-хинж, можно снизить риск травм и улучшить общее самочувствие".
Пример упражнений с хип-хинжем: становая тяга, махи гирей. Они развивают ягодицы и заднюю цепь мышц (бицепсы бедра, разгибатели спины, поясницу), разгружая квадрицепсы.
Как правильно выполнять
Присед:
- Встаньте, ноги на ширине бёдер, носки чуть развёрнуты.
- Корпус прямой, мышцы кора напряжены.
- Отведите бёдра назад, затем согните колени, опускаясь вниз, пока бёдра не станут параллельны полу.
- Вернитесь в исходное положение, толкаясь пятками.
Хип-хинж:
- Ноги чуть шире бёдер, гиря или штанга перед собой.
- Спина ровная, корпус слегка наклоняется вперёд, бёдра уходят назад.
- Колени чуть согнуты, плечи над бёдрами, бёдра над коленями.
- Поднимайтесь, мощно толкая бёдра вперёд.
Баланс и восстановление
Рэй подчёркивает:
"Активные ягодицы при приседе дают стабильность коленям и снижают риск травм. Главное — не просто сгибать колени, а садиться "назад", а не "вперёд"".
Страке добавляет, что важен и отдых:
"Силовая тренировка — это микроповреждение мышечных волокон. Рост происходит в восстановительный период, поэтому не нагружайте одни и те же мышцы ежедневно".
Кроме того, включайте упражнения на корпус — они помогут сохранить стабильность при любом из этих движений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru