Почему одно упражнение из зала защищает колени, а другое их разрушает

Представьте: два человека выполняют упражнение — один делает присед, другой — становую тягу. На первый взгляд кажется, что движения одинаковые: бёдра уходят назад, корпус наклоняется, а таз опускается вниз. Но на самом деле это два разных паттерна движений, и разница между ними куда важнее, чем кажется.

В чём суть различий?

Главный инструктор Barry's в Сан-Франциско Томми Страке, объясняет:

"В приседе бёдра движутся вертикально вниз, спина остаётся в основном прямой, а колени сгибаются. При хип-хинже бёдра уходят назад по горизонтали, плечи опускаются, а корпус становится почти параллелен полу. При этом колени сгибаются меньше".

Эта разница определяет, какие мышцы работают сильнее. Доктор Зак Рэй, физиотерапевт и основатель Live Athletics, отмечает:

"Присед нагружает переднюю поверхность бедра, в первую очередь квадрицепсы. Хип-хинж же задействует ягодицы и бицепсы бедра, распределяя нагрузку более сбалансированно".

Исследование 2021 года в Journal of Strength and Conditioning Research подтверждает: становая тяга (вариант хип-хинджа) активирует ягодицы сильнее, чем классический присед. А присед, в свою очередь, включает квадрицепсы активнее.

Почему стоит чаще тренировать хип-хинж

Большинство людей интуитивно делают больше приседаний, чем движений с хип-хинжем — отсюда и перегрузка коленей. Рэй подчёркивает:

"Если перенести часть нагрузки с квадрицепсов на ягодицы и освоить правильный хип-хинж, можно снизить риск травм и улучшить общее самочувствие".

Пример упражнений с хип-хинжем: становая тяга, махи гирей. Они развивают ягодицы и заднюю цепь мышц (бицепсы бедра, разгибатели спины, поясницу), разгружая квадрицепсы.

Как правильно выполнять

Присед:

Встаньте, ноги на ширине бёдер, носки чуть развёрнуты.

Корпус прямой, мышцы кора напряжены.

Отведите бёдра назад, затем согните колени, опускаясь вниз, пока бёдра не станут параллельны полу.

Вернитесь в исходное положение, толкаясь пятками.

Хип-хинж:

Ноги чуть шире бёдер, гиря или штанга перед собой.

Спина ровная, корпус слегка наклоняется вперёд, бёдра уходят назад.

Колени чуть согнуты, плечи над бёдрами, бёдра над коленями.

Поднимайтесь, мощно толкая бёдра вперёд.

Баланс и восстановление

Рэй подчёркивает:

"Активные ягодицы при приседе дают стабильность коленям и снижают риск травм. Главное — не просто сгибать колени, а садиться "назад", а не "вперёд"".

Страке добавляет, что важен и отдых:

"Силовая тренировка — это микроповреждение мышечных волокон. Рост происходит в восстановительный период, поэтому не нагружайте одни и те же мышцы ежедневно".

Кроме того, включайте упражнения на корпус — они помогут сохранить стабильность при любом из этих движений.