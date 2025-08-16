Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина выполняет махи гирей
Мужчина выполняет махи гирей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Упражнение, которое не видно в зале, но чувствуется в каждом шаге

Зак Рэй объяснил, почему hip hinge эффективнее приседаний для защиты коленей

Каждый день мы выполняем десятки движений, в которых участвует тазобедренный сустав — будь то подъем тяжестей, наклон за сумкой или спортивные упражнения. Но мало кто задумывается, что умение правильно выполнять hip hinge (наклон с акцентом на таз) — это не просто техника из фитнеса, а залог здоровья спины и коленей.

В отличие от приседаний, где нагрузка распределяется между тазобедренными, коленными и голеностопными суставами, в hip hinge основное движение идёт именно от таза, при этом колени и голеностопы сгибаются минимально. Как объясняет сертифицированный тренер по функциональной силе из Чикаго Каролайн Джастер, это позволяет эффективно включать в работу ягодицы и заднюю поверхность бедра, снижая износ коленей.

Как правильно выполнить hip hinge

По словам физиотерапевта и основателя Live Athletics Зака Рэя, главное — сначала отвести таз назад, а уже потом слегка согнуть колени. Спина при этом должна оставаться прямой, с активным корпусом. Один из полезных приёмов — вообразить короткую нить между пупком и нижними рёбрами: так легче держать корпус стабильным и не прогибать поясницу.

Базовая техника с гирей:

  • Поставьте ноги чуть шире бедер, гиря между ног.
  • Отведите таз назад, слегка согните колени, опуская гирю к полу.
  • Держите спину ровной, плечи над тазом, таз — над коленями.
  • Вернитесь в исходное положение, мощно выпрямляя таз и напрягая ягодицы.

Совет: начинайте с лёгкого веса, чтобы освоить технику без риска травмы.

Почему hip hinge полезен

1. Повышение спортивной эффективности

Сильные ягодицы — главный двигатель силы в беге, прыжках и силовых упражнениях. Освоение hip hinge активирует эти мышцы и развивает мощь.

2. Профилактика травм

Правильное включение ягодиц стабилизирует колени и снижает нагрузку на поясницу. Сидячий образ жизни часто приводит к "отключенным" ягодицам, и это прямой путь к болям в спине и ногах.

Частые ошибки

Прогиб в пояснице — возникает из-за отсутствия контроля таза. Решение: слегка "подкрутите" таз, удерживая мышцы кора в напряжении.
Начало движения с колен — приводит к смещению нагрузки на квадрицепсы. Правильнее — начинать с отведения таза назад, как будто хотите коснуться стены.

Полезные упражнения для отработки техники

  • Tall-kneeling hip hinge — наклон в положении стоя на коленях с акцентом на движение таза назад.
  • Handcuff hip hinge — с гирей или без, держа руки за спиной, чтобы прочувствовать работу ягодиц.
  • Wall tap hip hinge — отведение таза назад с лёгким касанием стены.
  • Broomstick hip hinge — с палкой вдоль спины, чтобы контролировать ровное положение позвоночника.

Как отмечает Джастер, ключ к освоению техники — внешние ориентиры. Стена, палка или вес сзади помогают мозгу "поймать" правильный паттерн движения и закрепить его.

