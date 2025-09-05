Сидячая жизнь крадёт подвижность: 7 растяжек, которые спасают бёдра

Лето подходит к концу, а вместе с ним уходит и привычка больше двигаться. Рабочий ритм или учёба снова заставляют нас проводить часы сидя за столом, и именно в этот момент многие начинают замечать, что бёдра стали "скованными". Причиной часто становятся укороченные сгибатели бедра — небольшие мышцы по обе стороны таза, которые отвечают за подъём коленей и подвижность в тазобедренном суставе. Когда они напряжены, это отражается не только на походке, но и вызывает боль в пояснице, шее и даже ягодицах.

Почему сгибатели бедра страдают от сидячего образа жизни

При долгом сидении колени находятся в положении сгиба, а мышцы, удерживающие их, остаются в постоянном напряжении. С течением времени они словно "сворачиваются" и перестают полноценно работать. Не меньше проблем вызывает и чрезмерная нагрузка в спортзале — после интенсивных тренировок мышцы также нуждаются в растяжении и расслаблении.

Чем полезна растяжка

Регулярные упражнения на растяжку помогают вернуть мышцам подвижность, улучшают осанку и снижают риск травм. Кроме того, они снимают накопившееся напряжение и делают походку свободнее.

Ниже — семь простых и эффективных упражнений, которые займут всего несколько минут и подойдут даже новичкам.

1. Растяжка лёжа

Отличный вариант для начинающих. Лягте на спину, руки вдоль тела, носки направлены вверх. Можно использовать эластичную ленту, чтобы усложнить упражнение, или повернуть голову в противоположную сторону для углубления растяжки. Каждую сторону держите 20-30 секунд.

2. Поворот в коленно-локтевой стойке

Эта растяжка хорошо снимает напряжение после долгого сидения. Встаньте на колено, локтем упритесь во внутреннюю часть колена, поверните корпус в сторону и вытяните руку назад. Оставайтесь в положении 20-30 секунд, затем поменяйте сторону.

3. Коленная растяжка сгибателя бедра

Подходит как разминка перед силовыми упражнениями. Встаньте на одно колено, держите спину ровно и напрягите пресс. Для углубления растяжки можно слегка податься вперёд. Фиксируйте положение 20-30 секунд.

4. Выпад стоя

Станьте в глубокий выпад, следите, чтобы колено не заходило за носок стопы. Бёдра должны оставаться на одной линии, грудь — раскрытой. Выполняйте по 20-30 секунд на каждую ногу.

5. Мостик

Лягте на спину, стопы и плечи прижаты к полу, руки вдоль тела. Поднимите таз так, чтобы корпус образовал прямую линию от коленей до плеч. В верхней точке можно поочерёдно поднимать ноги, удерживая положение 20-30 секунд.

6. "Бабочка" сидя

Особенно полезна для бегунов. Сядьте, соедините стопы и подтяните их как можно ближе к тазу. Колени стремятся к полу. Если сложно, делайте упражнение поочерёдно каждой ногой. Держите 20-30 секунд.

7. Фигура четыре лёжа

Лягте на спину, положите одну ногу поверх другой, формируя "четвёрку". Копчик остаётся на полу. Лёгким нажатием на колено усиливайте растяжку. Для большего эффекта можно упереть стопу в стену. Каждую сторону фиксируйте 20-30 секунд.

Эти простые упражнения помогут поддерживать гибкость бёдер и разгрузить поясницу. Включайте их в утреннюю разминку, после тренировок или даже во время перерыва на работе — регулярность даст заметный результат.