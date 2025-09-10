Владельцы лабрадоров удивляются: именно эта привычка ускоряет разрушение суставов

Золотистые ретриверы — воплощение дружелюбия и энергии. Их любят за игривый характер и послушание. Но мало кто задумывается, что именно эти собаки входят в группу риска по серьёзному заболеванию — дисплазии тазобедренного сустава.

Что представляет собой дисплазия

Это заболевание развивается из-за несовпадения бедренной кости и тазовой впадины. Суставы трутся друг о друга, движения становятся неровными, а нагрузка распределяется неправильно. В итоге собака начинает испытывать боль и постепенно теряет подвижность.

Породы в зоне риска

Чаще всего дисплазия поражает крупных питомцев. Помимо золотистых ретриверов, склонны к ней:

лабрадоры,

ротвейлеры,

сенбернары,

бордер-колли,

немецкие доги и шпиц.

Но даже маленькие собаки не застрахованы.

Причины развития болезни

Факторов несколько:

наследственность и генетика,

ожирение,

малоподвижность,

неудачные условия проживания.

Например, скользкий пол в доме или привычка питомца прыгать с мебели способны ускорить износ суставов. Даже то, как собака переносит вес тела, может влиять: если нагрузка приходится на одну сторону, суставы быстрее разрушаются.

Как распознать первые тревожные сигналы

У дисплазии есть характерные признаки:

хромота и переваливающаяся походка,

трудности при беге и прыжках,

ограниченность движений,

атрофия мышц задних конечностей,

щёлканье в суставе при ходьбе.

Заболевание может проявиться у щенков уже в 4-12 месяцев. Но чаще всего оно диагностируется у взрослых и пожилых собак — от 5 до 7 лет.

Диагностика и лечение

Полностью вылечить дисплазию нельзя, но облегчить жизнь питомца реально. Первое, что стоит сделать владельцу, — обратиться к ветеринарному ортопеду. Диагноз подтверждается с помощью рентгена, МРТ и физикального осмотра.

Методы лечения зависят от тяжести болезни. Ветеринары обычно рекомендуют:

медикаментозную терапию (обезболивающие, противовоспалительные),

физиотерапию и лазерное лечение,

снижение веса с помощью диеты,

ограничение нагрузки,

в тяжёлых случаях — операцию.

Важно: хирургическое вмешательство проводится не всегда. Если кости слишком ослаблены, соединить их невозможно.

Можно ли предотвратить болезнь?

Полностью исключить риск невозможно, ведь наследственность играет ключевую роль. Однако снизить вероятность развития дисплазии реально:

контролируйте вес собаки,

обеспечьте регулярные прогулки,

подберите правильный рацион,

исключите скользкие поверхности в доме.

Здоровье золотистого ретривера — под контролем

Дисплазия — не единственное испытание для этой породы. У золотистых ретриверов часто встречаются кожные аллергии, гипотиреоз и проблемы со зрением. Поэтому регулярные визиты к ветеринару — лучший способ подарить питомцу долгую и активную жизнь.