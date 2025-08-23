Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:10

Тазобедренный сустав под угрозой: ошибка, которая приближает операцию

Упражнения при артрозе тазобедренного сустава назвал физиотерапевт Грейсон Уикхэм

Боль в тазобедренных суставах может превратить обычные движения — вроде того, чтобы просто сесть на стул или наклониться, чтобы надеть обувь, — в серьёзное испытание. Именно поэтому, по данным Американской ассоциации пожилых людей, более 370 тысяч человек ежегодно решаются на эндопротезирование тазобедренного сустава. Но далеко не всегда нужно сразу идти на операцию: правильно подобранные упражнения способны заметно облегчить симптомы и отсрочить хирургическое вмешательство.

Почему упражнения действительно помогают

Секрет в том, что регулярная тренировка укрепляет мышцы, поддерживающие сустав, улучшает гибкость и подвижность. Физиотерапевт Грейсон Уикхэм (PT, DPT, CSCS), основатель Movement Vault, подчёркивает: сочетание силовых упражнений и растяжки — это ключ к тому, чтобы сустав оставался здоровым и функциональным. Более того, каждое движение помогает активизировать синовиальную жидкость — природную "смазку" сустава, которая питает хрящ и снижает боль.

Врач Дэнайн Фруж, медицинский директор Pritikin Longevity Center, предупреждает:

"Если во время упражнений появляется боль, нужно немедленно остановиться, изменить технику или уменьшить нагрузку. Игнорирование сигналов тела может привести к дополнительному воспалению и ускоренному износу сустава".

Пять эффективных упражнений при артрозе тазобедренного сустава

Контролируемая активация тазобедренного сустава (Hip CARs)

Выполняется в положении "на четвереньках". Это упражнение развивает гибкость, улучшает амплитуду движений и запускает циркуляцию синовиальной жидкости.

Изометрическая растяжка задней поверхности бедра

Важно не только тянуть мышцы, но и включать их в работу. Такой приём укрепляет сустав в уязвимом положении — на пределе амплитуды движения.

Ягодичный мостик с эспандером

Упражнение укрепляет мышцы-стабилизаторы таза. Лента создаёт дополнительное сопротивление, благодаря чему ягодицы работают активнее.

Приседания

Классика, которая укрепляет все мышцы нижней части тела. Главное — выполнять движение в комфортной амплитуде, сохраняя правильную осанку.

Отведение ноги стоя

Отлично тренирует абдукторы бедра, что особенно помогает в быту: легче садиться в машину или вставать со стула.

Кардио и дополнительные рекомендации

Физическая активность при артрозе — это не только силовые тренировки. Умеренное кардио также играет огромную роль. При лёгкой степени болезни можно бегать по мягкому покрытию, но по мере прогрессирования лучше переходить на низкоударные нагрузки: плавание, велосипед, гребной тренажёр или тай-чи. Последний особенно полезен — он развивает баланс и гибкость, снижает стресс и мягко укрепляет суставы.

Ещё один важный фактор — контроль веса. Лишние килограммы усиливают давление на суставы, что приводит к ускоренной деградации хряща. И, конечно, не стоит забывать о простом, но эффективном методе — льде.

"Холод — недооценённое средство. Прикладывание льда на 15 минут после тренировки помогает снять воспаление и уменьшить отёк", — отмечает доктор Фруж.

Что говорят исследования

Научные данные подтверждают эффективность упражнений. Так, исследование 2017 года в Journal of Osteoporosis показало: у женщин старше 65 лет, выполнявших тренировки для тазобедренного сустава трижды в неделю, спустя 12 недель уровень боли снизился на 30%, а подвижность улучшилась на 20%.

Эксперты подчёркивают: регулярные движения не только укрепляют мышцы, но и "учат" нервную систему воспринимать сустав как безопасный, снижая болевые сигналы. И чем сильнее мышцы бедра, тем устойчивее и защищённее становится сам сустав.

